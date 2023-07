Ce va face NATO, în cazul în care armata Rusiei va ataca centrala nucleară Zaporojie?

Vineri, 7 iulie 2023, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost întrebat dacă un atac asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, ce ar avea ca rezultat trecerea unui nor radioactiv prin statele membre NATO, poate fi considerat un atac asupra Alianței Nord Atlantice şi, în consecinţă, poate declanşa Articolul 5 din Tratatul NATO privind apărarea colectivă, conform căruia un atac asupra unui stat membru este un atac asupra tuturor.

„Salutăm cu tărie faptul că AIEA monitorizează îndeaproape (situaţia de la Zaporojie – n.r.) şi că experţii săi urmăresc situaţia. AIEA are un mandat şi noi îl susţinem. Aceasta este o mare provocare într-o zonă de război. Rusia are o responsabilitate specială. Cel mai bun mesaj al NATO şi al AIEA este că Rusia nu ar trebui să lanseze niciun atac de la centrala electrică. Facem în continuare apel la Rusia să se retragă din această instalaţie”, a fost răspunsul dat de Jens Stoltenberg, relatează ziarul britanic The Guardian.

Vă amintim că, luna trecută, Senatul SUA a introdus o rezoluţie care propune ca acţiunile Rusiei și Belarusului „sau ale unui reprezentant al Rusiei” să fie considerate un atac la adresa NATO, dacă acţiunile lor duc la contaminarea radioactivă a teritoriului statelor aliate. Rezoluţia a fost introdusă de senatorul republican Lindsey Graham şi de senatorul democrat Richard Blumenthal.

Momentan, NATO nu crede că va fi atacată centrală nucleară Zaporojie

În prezent, NATO nu are informații care să confirme iminența unui atac asupra centralei nucleare Zaporojie, însă este preocupată de declarațiile făcute de oficialii ruși și diplomații ucraineni.

„Am urmărit aceste declarații făcute de ambele părți. Din punctul nostru de vedere, nu avem informații care să confirme iminența unei astfel de acțiuni, care ar reprezenta o acțiune iresponsabilă și de uriașă escaladare.

Suntem preocupați de aceste declarații, dar din punct de vedere al informațiilor pe care le avem, împreună cu aliații, nu vedem în acest moment o realitate iminentă cu privire la un astfel de risc”, a declarat, miercuri, Mircea Geoană, relatează Antena 3.