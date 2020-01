Adrian Năstase a făcut o serie de dezvăluiri șoc din trecut, povestind ce a făcut Traian Băsescu, contracandidatul său de atunci, în turul doi al alegerilor prezidențiale, gestul de atunci schimbând, practic, soarta României. Fostul premier a făcut aceste comentarii în contextul în care acum se pune în discuție alegerea primarilor in doua tururi. Năstase a susținut că o asemenea măsură va duce la un fenomen de tranzactionare a voturilor.

„Guvernul Iohannis a decis să-si angajeze răspunderea in Parlament pe chestiunea alegerii primarilor in două tururi de scrutin. In timp, discutii in legătură cu acest subiect au avut loc, in mai multe rânduri, in functie de interesele concrete ale partidelor. Pot fi aduse argumente si in favoarea alegerilor intr-un singur tur dar si in favoarea celor in două tururi.

Candidatii iesiți din cursă își vor vinde voturile

Chestiunea de esentă este dacă, in alegeri, argumentul fundamental il reprezintă personalitatea, imaginea, calitătile celui care candidează – ceea ce se evidentiază in competitia intr-un singur tur sau va fi determinantă negocierea prin care candidatii iesiti din cursă isi vor negocia, vinde, tranzactiona voturile catre cei rămasi in cursă.

Lovitura dată de Băsescu

Evident că sunt subiectiv. Alegerile prezidentiale sunt un exemplu de cum functionează alegerile in două tururi. In 2004, după primul tur, as fi căstigat, de departe, alegerile. In turul doi, Băsescu a negociat voturile lui Vadim, supărat acesta că eu am refuzat să-l sprijin pentru a fi ales presedinte al Senatului. Tranzactionismul este, asa cum a arătat in mai multe cărti ale sale academicianul Răzvan Theodorescu, o trasătură veche a poporului român.

Intrebarea este dacă vrem să continuăm pe acest drum”, a scris Nastase pe blogul sau.

Comentariul lui Adrian Năstase vine în contextul decizie luate de Guvernul Orban de a-şi asuma răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Guvernul a anunţat că va schimba legea electorală prin angajarea răspunderii, şi astfel s-ar introduce alegerea primarilor în două tururi.

Te-ar putea interesa și: