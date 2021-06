Colierul virtual unicat a fost creat de designerul Irina Schrotter, arhitectul Vlad Ţenu, artistul vizual Andrei Cozlac şi IT-istul Andrei Dănilă şi a fost prezentat publicului pentru prima oară în cursul serii de joi, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii din Iaşi.

Andrei Cozlac susține că această creație artistică a fost gândită de la zero, doar pe cale digitală, acest lucru făcând-o și unică în lume.

“Ce am realizat noi este o creaţie artistică special gândită de la zero ca un NFT. Ea nu există în formă fizică, ci doar în această realizare digitală. Tocmai asta o face unică în România, în lume, prin faptul că este un omagiu adus unui sportiv de talie mondială precum Nadia Comăneci”, a declarat IT-istul Andrei Dănilă.

Colierul digital creat de cei patru artişti din diferite domenii este un cadou pentru marea gimnastă Nadia Comăneci şi totodată este primul colier NFT omagiu adus unui mare sportiv al lumii, aceasta fiind o premieră mondială.

Ce semnificație are colierul virtual

În ceea ce privește realizarea acestuia, colierul virtual unic în lume conține zece piese, simbolizând acel “10 Perfect” obţinut de Nadia la Montreal în 1976. În același timp, fiecare piesă a colierului reprezintă, în formă tridimensională, câte o mişcare din exerciţiile la bârnă, la sol, la paralele şi la sărituri cu care Nadia Comăneci a impresionat, în urmă cu 45 de ani, juriul de la Jocurile Olimpice de Vară.

De menționat este faptul că, cele zece mişcări, unele botezate chiar “Comăneci”, au fost alese de Nadia împreună cu cei patru creatori – Irina Schrotter, Vlad Ţenu, Andrei Cozlac şi Andrei Dănilă, din exerciţiile cu care marea gimnastă a obţinut şapte note de zece. Bijuteria virtuală, imposibil de copiat, căci originalitatea este garantată de noua certificare NFT, i-a fost dăruită Nadiei Comăneci, joi, 3 iunie, în semn de preţuire pentru remarcabila performanţă din urmă cu aproape o jumătate de veac. Ineditul cadou oferit Nadiei Comăneci este, totodată, un dar şi pentru fanii “Zeiţei de la Montreal”.

Totodată, cei patru creativi români au realizat şase replici ale colierului-omagiu, care, alături de bijuteria dăruită sportivei-emblemă pentru gimnastica mondială, simbolizează acel şir de şapte “Perfect Ten””, a spus jurnalista Irina Păcurariu în momentul prezentării ineditului colier dăruit Nadiei Comăneci.

Un alt lucru deosebit în reprezintă faptul că, fanii Nadiei au prilejul de a aduce în propriile colecţii acest colier, care poate fi achiziţionat pe bucăţi sau în întregime, întrucât urmează să fie listat pe marketplace-ul OpenSea.io, începând din 18 iulie, când este aniversarea zilei în care Nadia a obţinut prima notă de zece din istoria gimnasticii mondiale.

Cum a reacționat Nadia Comăneci

Nadia Comăneci și-a exprimat regretul de a nu putea ajunge în România și totodată s-a bucurat de faptul că performanțele sale încă inspiră tânăra generație.

Ea a mai adăugat că acest colier este perfect, cu întreaga poveste din jurul său și totodată, este o dovadă că excelența este posibilă.

“Salutări de departe, din Oklahoma. Cu regretul că nu mă aflu la Iaşi, alături de cei patru creativi ai Romanian Creative Week, Irina, Vlad şi cei doi Andrei, mă bucur să văd că performanţele mele de acum 45 de ani inspiră generaţia tânără în continuare.

Mi-a plăcut ideea unui nou pionierat, de această dată la răscrucea dintre performanţa sportivă şi tehnologie. Pe 18 iulie, se împlinesc 45 de ani de la prima notă istorică de 10, obţinută la paralele, iar colierul virtual, The Perfect 1.0, cu povestea din jurul lui, este o dovadă că excelenţa este posibilă. Aştept cu drag ca aceste NFT să fie lansate, pe platforma OpenSea, şi să sărbătorim împreună o nouă poveste de succes. Vă îmbrăţişez!”, a spus Nadia Comăneci prin intermediul unui mesaj video.

Pentru realizarea colierului s-a lucrat luni de zile, timp în care conceptele au fost schimbate, până s-a ajuns la forma finală.

“Am lucrat timp de câteva luni la această lucrare, timp în care s-au schimbat concepte, au fost varii opţiuni şi încercări până am ajuns la o formă pe care atunci când am văzut-o cu toţii am spus: asta este, ne-a ieşit. Într-o proiecţie reală acest NFT este un colier, fiecare dintre cele 10 coliere este inspirat dintr-o mişcare a Nadiei Comăneci din exerciţiile pentru care a luat nota 1,0, adică nota 10, iar în urma unei combinaţii dintre procese matematice şi artistice şi video am obţinut acele zece componente ale colierului”, a explicat Andrei Dănilă.

Arhitectul Vlad Ţenu susţine că acest colier vorbeşte în primul rând despre colaborare, creativitate şi performanţă. Mai exact, el a subliniat faptul că a fost o colaborare foarte interesantă din toate punctele de vedere, având în vedere că artiștii care au creat colierul au venit din domenii diferite.

Acesta a mai adăugat că în colier există toate mișcările Nadiei Comăneci, ele având o latură matematică și algoritmică ascunsă.

“E vorba în primul rând de colaborare. Acea colaborare între specialităţi diferite. Această colaborare este foarte interesantă pentru mine din toate punctele de vedere. Eu sunt arhitect, dar de foarte mulţi ani mă ocup cu instalaţii artistice şi cu tot felul de colaborări cu alţi artişti. Prin prisma procesului meu de creaţie îmi place să lucrez la răscrucea dintre discipline. De acolo a pornit şi toată energia acestui proiect. Irina Schrotter fiind un designer cu o carieră impresionantă, Andrei Cozac un artist extraordinar, Andrei Dănilă pe partea de IT şi partea digitală, a fost un amestec perfect pentru a începe să conturăm idei.

Ulterior, geometriile, zona mea de studiu, eu am lucrat cu matematica în multe dintre instalaţiile mele, şi cu geometriile speciale şi algoritmice, au fost o provocare foarte interesantă. Toate aceste mişcări ale Nadiei, toate traseele pe care ea le efectuează în toate salturile, toate mişcările au o latură matematică şi algoritmică ascunsă acolo. Din punctul meu de vedere, provocarea a fost să materializez acea mişcare, acea magie de nedescris care a dus la nota maximă, în piese tridimensionale”, a declarat pentru Agerpres, Vlad Ţenu.