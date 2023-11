Mugur Mihăescu poate spune că este un părinte mândru. Fiica sa, Ivona, în vârstă de 25 de ani, locuiește și muncește la Londra. Pe lângă faptul că este independentă, are un iubit pe placul tatălui său.

După ce a urmat liceul în România, Ivona a decis să studieze în Marea Britanie. Părinții săi au susținut-o în orice decizie a luat, ceea ce i-a dat și mai mult curaj.

Actorul a făcut însă niște declarații surprinzătoare privind educația pe care o primesc copiii în ziua de astăzi. Potrivit acestuia, părinții nu mai spun „nu” copiilor lor, pentru ca ei să nu sufere.

Mugur Mihăescu a spus că a fost încântat să vadă că fiica sa a crescut frumos. Actorul din „Vacanța Mare” a recunoscut însă că acest lucru i se datorează, în mare parte, soției sale, chiar dacă a contribuit și el. Acesta a afirmat chiar că o venerează pe soția sa pentru felul în care a crescut-o pe fiica lor.

„Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare! Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie.

Să fie femeia aia așa cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa, să fie mândră, să fie independentă, să știe să ierte, să știe să pedepsească. Este cel mai frumos lucru pe care mi l-a dăruit viața. Și să o văd cum crește așa.

A șlefuit-o viața asta și mă-sa, doamna profesoară de informatică a șlefuit-o într-un fel în care… nu știu… o venerez pe nevastă-mea pentru ceea ce a putut să facă. Am contribuit și eu ce-i drept. Nu foarte mult, dar cât am putut să contribui. Cel mai mare rol la avut nevastă-mea”, a spus el.