Motivul real pentru care Iohannis nu a participat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Gigi Becali a donat încă din 2007 două milioane de dolari pentru proiectul Catedralei Mânturii Neamului Românesc.

"Faptul că Iohannis nu participă mâine e foarte bine şi bine că nu o face şi din bun simţ, dar şi pentru că nu are ce căuta acolo. Nu are ce căuta un om, ca să folosesc cuvinte mai politicoase, un om de religia domniei sale, într-o catedrală ortodoxă, mai ales la sfinţire. Nu are ce căuta el preşedintele la Catedrală, că nu are ce căuta. E luteran, ce să caute într-o biserică ortodoxă? Nu ai ce să cauţi. După canoane, el nu trebuie să fie primit de înalţi ierarhi. Se poate duce în biserică, nu ai cum să îl opreşti, dar el, dacă vine în catedrală, nu trebuie să fie primit cu onoruri de către înalţii ierarhi. Aşa este după canoane', a spus Becali, potrivit Antena 3.

Gigi Becali a mai spus că gestul lui Iohannis vine din respect, întrucât un preşedinte de stat trebuie primit cu onoruri la un astfel de eveniment, ceea ce era greu de realizat în contextul aglomeraţiei care s-a creat duminică la Catedrala Mântuirii.

Klaus Iohannis i-a transmis o scrisoare Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vineri, 23 noiembrie:

„Preafericirea Voastră,

Vă mulţumesc pentru calda invitaţie de a participa la ceremonia de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului. Din păcate, din motive care ţin de agenda europeană, nu voi putea lua parte la evenimentul de duminică, 25 noiembrie 2018.

Sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului reprezintă, pentru credincioşii ortodocşi din ţară şi din diaspora, o sărbătoare cu o încărcătură istorică şi simbolică aparte. Participarea Patriarhului Ecumenic Sanctitatea Sa Bartolomeu I, împreună cu ierarhi ai Bisericilor ortodoxe surori, arată legătura profundă care ne uneşte în spiritul credinţei şi al valorilor creştine pe care Biserica le cultivă în societate.

Ridicarea Catedralei Naţionale a fost posibilă printr-un efort susţinut al Bisericii Ortodoxe Române şi al credincioşilor. Acest locaş de rugăciune ne aduce împreună într-unul dintre cele mai importante momente pentru poporul român: celebrarea Centenarului Marii Uniri.

În acest moment deosebit, Vă rog să primiţi, Preafericirea Voastră, urările mele sincere de sănătate şi slujire rodnică.”