O icoană de peste 150 de metri pătrați va fi montată în turla principală a Catedralei Mântuirii Neamului. Pentru asamblarea mozaicului a fost nevoie de o perioadă de șase luni.

Icoana, considerată a fi cea mai mare din Catedrala Mântuirii Neamului, poartă numele de „Hristos Pantocrator”.

Aceasta are o greutate de 2.400 de kg, 12 metri diametru și 75 metri circumferință. Portretul lui Iisus Hristos are 4.5 metri. De altfel, icoana „Hristos Pantocrator” va face parte dintr-un set iconografic. Acesta se va întinde pe o suprafață de 150 de metri pătrați.

Montarea acestei icoane a început în cursul zilei de luni, 5 februarie.

Alina Codrescu, partenera de viață a pictorului Daniel Codrescu, a fost responsabilă în mod deosebit de crearea reprezentării chipului Mântuitorului. Daniel Codrescu este coordonator al proiectului de pictură la Catedrala Națională.

„Săptămâna trecută am făcut premontajul icoanei Pantocrator. Am asamblat-o, am pus toate elementele cap la cap în așa fel încât să avem o imagine de ansamblu cu icoana pe care urmează să o montăm, inclusiv cu scrisul și curcubeul care se face în mod tradițional în jurul icoanei”, a declarat Daniel Codrescu pentru Trinitas TV.