Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat luni, la B1 TV, că i se pare firesc să-l susțină pe premierul Florin Cîțu în cursa pentru președinția PNL, de vreme ce face parte din Guvernul pe care acesta îl conduce.

Întrebat dacă a ales echipa câștigătoare, adică tabăra Florin Cîțu, Sorin Cîmpeanu a răspuns:

„Lucrurile sunt mult mai simple, mult mai simple. Având în vedere că am mai fost și eu prin Guvernul României, ba chiar l-am condus pentru câteva săptămâni, știu foarte simplu că atunci când ești într-un Guvern, poți avea orice altă opinie, cu condiția să ieși din acea echipă, or eu n-am ajuns încă la concluzia că e bine să-mi dau demisia din Guvernul Cîțu pentru simplul motiv că mai am câteva lucruri de făcut în educație. Atât timp cât sunt în Guvernul Cîțu nu pot avea altă alegere”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă ar accepta să conducă din nou interimar Guvernul României, în cazul în care Florin Cîțu pierde funcția de premier, Sorin Cmpeanu a afirmat:

„Imaginația…Dacă ar fi așa, aș fi foarte onorat. Eu știu în cine am eu încredere, nu știu exact cine are încredere în mine. Dacă ar fi așa cum spuneți, aș fi foarte onorat. Imaginația mea e destul de săracă, mă limitez la obiectivele pe care le-am asumat în domeniul educației”, a declarat ministrul Educației.

PNL Alba este de partea lui Cîțu

Liderul PNL Alba, Ion Dumitrel, a declarat, luni, că marea majoritatea a celor 161 de delegaţi la Congresul din 25 septembrie îl vor vota pe Florin Cîţu. În şedinţa Colegiului Director al PNL Alba, moţiunea „PNL – Forţa Dreptei” a avut mai multe voturi de susţinere decât moţiunea „România Liberală”. La Congresul din 25 septembrie, organizaţia Alba va fi una dintre cele mai numeroase, cu 161 de delegaţi, din care 146 aleşi de Colegiul Director, iar 15 de drept.

Ion Dumitrel şi-a exprimat convingerea că marea majoritate a celor 161 de delegaţi din Alba vor vota moţiunea Cîţu, după cum, a spus acesta, le cunoaşte opţiunile.

„Marea lor majoritate, aproape toţi, vor vota moţiunea Cîţu, aşa cum le cunosc eu opţiunile. Colegii noştri din Alba şi noi în Alba avem abordarea de genul ‘partidul poate să funcţioneze foarte bine după o astfel de luptă şi după alegerile din 25 septembrie dacă ne respectăm opţiunile unora sau altora’. Astfel încât să nu avem impresia că suntem două partide într-unul singur. Suntem un singur partid, iar dreptul colegilor noştri de a da dreptul celor două moţiuni să se manifeste în cadrul congresului a fost considerat de colegi ca varianta credibilă”, a declarat Dumitrel.

