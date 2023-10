Marcel Boloș are motive să zâmbească. Moțiunea intitulată „Marcel Boloş, un ministru care creşte taxele cu zâmbetul pe buze” a fost respinsă.

Moţiunea simplă a USR şi partidului Forţa Dreptei depusă împotriva ministrului Finanţelor Marcel Boloş a fost respinsă de Camera Deputaţilor. Deputatul neafiliat Dan Vîlceanu a precizat, după vot, că a fost invitat de către USR şi Forţa Dreptei să semneze moţiunea simplă. El a spus că nu n-a fost de acord inițial, dar Marcel Boloş l-a convins să voteze moţiunea.

„Colegii din USR, deputaţii USR şi Forţa Dreptei m-au invitat să semnez moţiunea simplă. Însă nu am dorit să fac acest lucru pentru că sunt încă membru al PNL. Dar domnul ministru Boloş m-a convins să votez moţiunea simplă. A venit la această tribună şi a încercat să convingă românii cum că în PNRR scrie că dânsul şi cu domnul Ciolacu trebuie să guverneze România, prin Fondul de rezervă. Că în PNRR scrie că trebuie să supraimpozitezi contractele de muncă part-time şi să cocoşezi românii cu taxe. Nu scrie niciunde în PNRR aşa ceva. PNRR este un document pe care PNL l-a susţinut şi am avut speranţa că încă îl susţine. Dar din păcate domnul ministru a ratat şansa să spună adevărul. Şi adevărul este că toate aceste măsuri şi toate aceste taxe sunt generate de gaura din buget. Dânsul a fost chemat la Bruxelles şi cu Marcel Ciolacu să discute despre gaura din buget, nu despre PNRR”, a declarat Dan Vîlceanu.

El a mai spus că „taxele şi toate măsurile pe care ei le-au luat, le-au luat pentru că au spart puşculiţă. Și nu mai fac faţă cu cheltuielile”. Vîlceanu a declarat că românii trebuie să știe că de la tribuna Parlamentului se minte. Și că „PNRR conţine reforme, nu batjocură şi nu peticeala pe care o arată acest Guvern”.

Liderul AUR George Simion a declarat că Guvernul continuă „să taie frunză la câini şi hârtia igienică din instituţii”, pentru a reduce cheltuielile bugetare.

„Am văzut cum se raportează ministrul de Finanţe, teologul Marcel Boloş la reducerile cheltuielilor aparatului administrativ, tăind hârtie igienică, şi am înţeles că da, trebuie să facem acest lucru, pentru că avem o coaliţie care probabil nu are suficiente voturi. Se pare că acordul Opoziţiei în are. Îl felicit de domnul Simonis, îl felicit pe Marcel. Tăiaţi în continuare frunză la câini şi hârtie igienică în instituţii”, a spus George Simion.