Este vorba despre Adriana Popescu si Lola Crudu, care au fost propuse spre eliminare de catre “Razboinici” și au pierdut ambele meciuri de protectie din acest weekend.

Dupa un meci tensionat, cu rasturnari fantastice de situatie, consiliul a reprezentat un prilej numai bun pentru reprosuri si acuzatii, in echipa albastra. Adriana Popescu a intrunit cele mai multe voturi din partea colegilor, devansand-o pe Emanuela Huruiala la un singur vot.

Principalul repros din partea coechipierilor a fost apropierea de Lola Crudu, aflata a doua oara la duel.

„Initial am fost foarte suparata, doar ca ei m-au votat pe mine sa invat ceva despre ceea ce am facut pe insula … . Imi doresc sa raman in aceasta competitie. Pentru fetita mea am venit la <Survivor Romania>. (…) Daca voi ramane, voi fi o alta Adriana, cea de la inceput. (…)Imi reprosez ca am ascultat pe cine nu trebuia. Sper sa imi revin, sa fiu cea de la inceputul competitiei”, au fost cuvintele pline de regret ale razboinicei.

Lola Crudu, a doua razboinica trimisa in fata publicului, a declarat ca strategia colegilor sai este ca o lovitura sub centura pentru ea, in ultimul timp cele doua nominalizate petrecand mult timp impreuna.

„Mi-am dorit sa ma duelez cu un <Faimos>. Am ajuns, din pacate, sa ma duelez cu cineva care imi este foarte drag. Adriana este un exemplu de mama eroina, mama leoaica, mama urs, si voi lua exemplu de la ea. Ma voi duce acasa si voi face copii, este noul scop in viata mea acum”, a spus Lola, dupa aflarea numelui adversarei sale, pentru eliminare.

“Razboinicii” Andrei Ciobanu si Andy Constantin, fermitate in decizii

Andrei Ciobanu si Andy Constantin, cei doi lideri ai echipei albastre, au explicat decizia de a o vota pe Adriana.

„Cred ca Adriana a facut o mica greseala intr-un moment de slabiciune, cand a crezut ca echipa a inlaturat-o, ceea ce nu s-a intamplat. Personal am votat Adriana, pentru ca vreau sa invete ceva din asta. Este o fata buna, puternica. Vreau sa ii spun ca echipa nu a indepartat-o, trebuie sa fie puternica. Din ce stiu eu, si s-a vazut ieri la consiliu, a sustinut-o pe Lola. Nu este un lucru rau, dar nu a avut prea multa incredere in ea. Asta este motivul pentru care a fost nominalizata”, a precizat Andrei Ciobanu.

„Mi se pare ciudat cum, de o saptamana, Lola o admira asa de mult pe Adriana, mai ales ca saptamani bune, de cand suntem aici, nici nu ii cunoastea povestea. (…) Mi s-a parut ca intr-o saptamana a lucrat cineva la psihicul ei (n.r. Adriana). Toate aceste idei au fost strecurate, insamantate la momentul oportun, cand ea era vulnerabila. Am decis sa fac un pas in spate, este decizia Adrianei de cine sa asculte sau nu. Nu pot sa influentez un om sa-si aleaga destinul (..). Adriana in momentul asta invata o lectie dura de la viata”, a adaugat Andy Constantin.

In tabara “Faimosilor” se pare ca lucrurile s-au rezolvat si tensiunile au disparut, echipa reusind performanta de a castiga sase meciuri consecutive de eliminare. Bonus, seara trecuta, cei din echipa rosie au catigat si o iesire de pe insula, intr-o loc exotic unde vor avea parte de un mic dejun copios.

Daca vor reusi “Faimosii” sa pastreze calmul in echipa, si daca “Razboinicii” vor depasi tensiunile din propria tabara, vedeti urmarind sambata, incepand cu ora 20.00, intr-o noua editie <Survivor Romania>, la Kanal D.

Te-ar putea interesa și: