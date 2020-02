Mereu cu zambetul pe buze, chiar si atunci cand pierde un punct in fata Faimosilor, Emanuel Neagu, din echipa Razboinicilor, este un supravietuitor in viata de zi cu zi, demonstrand ca optimismul invinge si cele mai grele incercari ale vietii. Concurentul de la „Survivor Romania” isi descrie viata ca un „roller coaster plin de experiente”, una dintre acestea, care il priveste pe fratele sau geaman, marcandu-i existenta pentru totdeauna.

„Aveam un pic peste 16 ani cand fratele meu a fost spitalizat, deoarece a fumat etnobotanice; se afla intr-un anturaj foarte prost. Au venit salvarea si politia, l-au luat de pe jos si l-au dus la spital. Doua saptamani am stat langa el, impreuna cu mama, ii umezeam buzele cu servetelul. Era legat de pat si nu avea voie sa bea apa. M-a marcat experienta. Cand eram mici mergeam impreuna peste tot. Dar din momentul in care am intrat la liceu, am avut anturaje diferite”, a povestit dansatorul inainte de a pleca la „Survivor Romania”.

Viata razboinicului a fost o constanta lupta pentru supravietuire pe care a castigat-o mereu prin munca. A copilarit la tara cu multe lipsuri. La 13 ani parintii au divortat, mama sa, pe care o numeste „talismanul norocos”, facand eforturi mari sa ii creasca pe el si fratele sau geaman. Admis la liceu, s-a mutat in Ploiesti si a muncit din greu pentru a se sustine financiar, dar si pentru a-si urma pasiunea pentru dans.

„La 15 ani m-am angajat intr-un restaurant din Ploiesti. Ziua lucram picol si seara faceam show-uri de dans. De atunci am tot muncit. Nu aveam bani mai deloc. Am impartit si pliante o perioada, iar la 16 ani am lucrat ca si animator la petreceri pentru copii si mi-a placut. Am fost si clovn magician, mi se spunea <Emi Mazgaliciul>, pentru ca ma deseneau copiii pe fata. La 17 ani nu aveam nimic si am decis sa plec in Anglia, la tatal meu, unde am lucrat intr-un restaurant ca barman. Acolo m-am regasit cu fratele meu care lucra in acelasi loc”.

Emanuel Neagu este obisnuit cu lipsurile, avand adeseori zile in care mananca si acasa doar orez, investind ceea ce castiga in formarea lui ca dansator. Daca perseverenta sa il va duce spre marele premiu de la „Survivor Romania”, aflati urmarind reality-ul de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D.

