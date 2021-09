Recent, aceasta le-a relatat fanilor cum se simte, după ce a fost nevoită să ajungă pe masa de operație din cauza unei probleme mai vechi de sănătate. Andreea Bănică a suferit o operație de septoplastie deoarece problemele de respirație deveneau din ce în ce mai greu de suportat.

„Am suferit o operație de septoplastie, care nu mi-a dat voie, o perioadă, să vorbesc cu voi și să postez prea mult. Am revenit pe baricade, sper din toată inima să-mi revin repede și să-mi intru-n ritm. Nu sunt completă refăcută, dar mergem înainte. Am avut operație de septoplastie pentru a-mi rezolva problemele de respirație pe care le aveam de mult timp. Ajunsesem să dorm cu patru perne, stăteam aproape în șezut. E o operație pe care o amânam de 5 ani. M-a sunat medicul și m-a întrebat dacă pot să mă operez pe 1 iunie. L-am sunat pe Lucian, i-am spus, apoi l-am sunat pe medic. Am trei luni de când m-am operat, va mai dura opt luni-un an, atunci se așază, pentru ca e inflamația foarte mare”, a transmis Andreea Bănică în cadrul unui Instastory.