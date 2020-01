Moise Guran a susţinut, miercuri, o conferinţă de presă în care şi-a anunţat intenţiile politice, mai precis faptul că va renunţa la jurnalism şi se va înscrie în USR. Prima conferinţă ar fi venit însă la pachet şi cu prima gafă.

“Moise Guran, în prima conferință de presă, le-a spus jurnaliștilor de la Parlament că lui i s-a părut plictisitor să fie reporter la Parlament. L-a luat cumva consilier pe Barna?”, a scris jurnalistul Sebastian Zachmann pe pagina sa de Facebook.

Am comentat suficient de pe margine

„Am decis să renunţ la cariera mea de jurnalist definitiv, nu există o altă formă de a renunţa la jurnalism, în momentul în care intri în politică nu există cale înapoi, pentru că am comentat suficient de pe margine şi pentru că eu consider că următorii patru ani sunt esenţiali pentru noi cei care am fost în stradă, cei care am vrut să apărăm democraţia şi să dăm un alt curs acestei ţări.

Ceea ce am încercat eu să fac ca jurnalist a fost educaţie de masă, educaţie democratică în sens larg, am încercat să pregătesc populaţia acestei ţări de un alt drum pentru România, un alt drum pe care România nu a apucat-o până acum”, a explicat Moise Guran, miercuri, într-o conferinţă de presă.

