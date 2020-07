Ministrul Florin Cîțu a anunțat, în direct la Digi 24, că plafonul pentru programul prin care tinerii își pot achiziționa prima casă a fost modificat. Întrebat ce schimbări au avut loc în acest program, ministrul a declarat: un nou plafon, nu este o mare diferență”.

Care este noul plafon

”Noul plafon este de 140 de mii de euro, dar este o garanție de 60% a creditului și cu un avans de 15%.”, a spus ministrul.

Cîțu a declarat că nu se așteaptă ca prețurile locuințelor să crească deoarece nu foarte mulți tineri își permit avansul de 15%. În plus, ministrul a mai declarat că pentru accesarea acestui program, tinerii nu trebuie să aibă altă locuință pe numele lor.

”Este un program pentru perioada de criză, vom vedea cum va arăta în anii următori.”, a declarat ministrul Florin Cîțu la Digi 24.

BNR avertizează în legătură cu acest program

Eugen Rădulescu, director al Direcţiei de Stabilitate din BNR, dă de înțeles că ideea dublării plafonului de garantare e una periculoasă.

„Propunerea pe care o are Guvernul în momentul de faţă de majorare a plafonului pentru noua primă casă are în vedere a păstra o piaţă care poate, altminteri, să fie sub presiune, legat de faptul că unii oameni câştigă mai mult, alţii mai puţin, unii stau pe ajutoare de şomaj…

Situaţie care nu încurajează, în orice caz, investiţiile imobiliare. Punctul de vedere al Direcţiei din care fac parte este că o majorare a plafonului trebuie tratată cu foarte multă prudenţă.

A existat chiar şi în CNSM o propunere în acest sens, respectiv de transformare mai degrabă într-un program cu caracter social a sistemului de „Prima Casă”.

El se transformase într-un program care ducea la cumpărarea de case de vacanţă, case pentru închiriere, or nu aici este obiectivul pe care l-a avut Guvernul în momentul în care a lansat acest program”, a declarat Rădulescu.