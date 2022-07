Mirela Vaida nu a mai suportat kilogramele acumulate, drept urmare a luat măsuri drastice. Aceasta a reușit să slăbească trei kilograme în doar o săptămână. Pe de altă parte, vedeta susține că dacă nu ar fi trișat în timpul dietei, rezultatele ar fi fost cu mult mai bune.

Într-o postare pe contul ei de socializare, Mirela Vaida susține că a trecut o săptămână de când a început o dietă strictă. Avea 59,7 kilograme când a început demersul de slăbit, iar în doar o săptămână a slăbit aproape trei kilograme.

Decizia privind cura de slăbire a fost luat de Mirela Vaida împreună cu soţul său, după cum anunţa vedeta în urmă cu câteva zile.

Câte kilograme a slăbit Mirela Vaida?

Greșeala majoră însă a fost în timpul unor evenimente la care a participat. Mirela Vaida a fost la ziua lui Pepe, dar și la rudele ei, unde a mâncat tort și de asemenea a băut și șampanie.

Vedeta susține că dacă nu ar fi trișat, cel mai probabil, ar fi reușit să dea chiar și mai mult de trei kilograme jos, având în vedere modul în care dieta ei funcționează.

„ A trecut o săptămână de când am început dieta. Hai să vedem, 56,9. Am început dieta cu 59,7 kilograme. Deci am dat aproape trei kilograme.

Ideea este că aș fi dat și mai mult, dar am fost pe la rude, m-au pus la masă, am fost la ziua lui Pepe, mi-a dat să mănânc tort, să beau șampanie, deci dacă am și trișat și tot am dat jos trei kilograme, vă dați seama ce bună este această dietă”, a spus Mirela Vaida.

Ce conține dieta pe care o urmează Mirela Vaida?

În ceea ce privește dieta folosită de vedetă, Mirela Vaida susține că este vorba despre un regim miraculos. Aceasta consumă șase mese pe zi, însă foarte slabe în calorii.

De asemenea, dieta mai are și câteva reguli destul de stricte. Vedeta trebuie să evite zahărul, dar și carbohidrații.

Totodată, Mirela Vaida susține că încearcă să mănânce cât de sănătos poate în această perioadă pentru a ajunge la greutatea dorită.

Pe lângă schimbările pe care le-a făcut din punct de vedere alimentar, aceasta a mai adăugat că face și mișcare, pentru că doar așa dieta funcționează.

Amintim faptul că Mirela Vaida anunța de ceva vreme că se pregătește să înceapă o dietă pentru a putea da jos kilogramele nedorite.