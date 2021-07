Mirela Vaida este una dintre cele mai urmărite vedete din România. Prezentatoarea de la Acces direct e lider de audienţă de fiecare dată cu emisiunea ei, dar şi apariţiile celelalte sunt mereu urmărite de milioane de oameni. De această dată, prezentatoarea de la Antena 1 a decis să le facă o surpriză fanilor.

Mirela Vaida a dezvăluit cel mai mare secret al ei

Mirela Vaida a decis să dezvăluie cel mai mare secret al ei. A publicat pe o reţea de socializare mai multe imagini cu soţul ei, o prezenţă extrem de discretă care nu îşi doreşte să apară mai deloc în public. Mirela Vaida de la Antena 1 s-a aflat cu toată familia în Braşov.

De acolo a postat mai multe imagini surprinzătoare. Pozele sunt alături de soţul ei, dar şi de copii. Mai mult, vedeta Antenei 1 a făcut şi dezvăluiri. „Am venit să-i lăsăm pe cei mari în tabără o săptămână! Noi plecăm acasă, mai singuri și mai «bătrâni». Ce repede cresc copiii”, a scris prezentatoarea de la „Acces Direct” pe o reţea de socializare.

Cine este şi cu cine se ocupă soţul Mirelei Vaida

Mirela Vaida trăieşte o poveste de dragoste alături de soţul ei, Alexandru. Cei doi şi-au unit destinele în urmă cu 11 ani. Se înţeleg perfect, deşi sunt total diferiţi. Alexandru se ţine departe de celebritate. Nu vrea să fie deloc în centrul atenției.

Alexandru, soțul Mirelei Vaida este director comercial la o companie și călătorește foarte mult prin țară. „El este un tip mai retras. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează.

E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, a explicat Mirela Vaida în 2019, într-un interviu acordat revistei Viva.