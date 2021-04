La o lună de la evenimentul care s-ar fi putut sfârși tragic, Mirela Vaida a vorbit la Antena 3 despre decizia oamenilor legii de a clasa acuzația de tentativă de omor. Ea a preciza că trăiește cu teamă și că este indignată de ceea ce se întâmplă.

„Nu am cuvinte să-mi exprim indignarea, frustrarea, teama cu care trăiesc din acel moment. Se face o lună de la atac şi acele femei poate sunt chiar libere. Dar nu am ce să cer unor femei bolnave, fără adăpost. Am ce să cer unor procurori care sunt plătiţi de noi ca să ne apere, care nu ştiu să-şi facă datoria sau nu văd acest pericol iminent pe care eu îl văd. Sunt revoltată, mai ales că sunt jurist de profesie. Mă simt în pericol în acest moment şi sunt indignată”, a declarat Mirela Vaida.