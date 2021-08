Veşti privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu!

Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, spune că Mircea Lucescu a ieşit din spital, după 24 de zile petrecute acolo.

“Slavă Domnului că Lucescu s-a întors după o lungă boală. Nimeni nu credea că va dura atât de mult”, a declarat Surkis, potrivit presei ucrainene, transmite News.ro.

După 3-4 zile pe care le va petrece acasă, să se odihnească, antrenorul român va reveni să pregătească echipa de fotbal, a mai spus patronul.

“Fără Lucescu, am pierdut, 0-2, în faţa celor de la Kolos exact acum un an. Şi ne-am bucurat că am ocupat locul doi când Desna şi Zoria au făcut 1-1. Diferenţa este uriaşă. Atât fanii, cât şi specialiştii pot vedea acest lucru. Toată lumea vede.

O echipă complet diferită. O echipă matură care ştie ce vrea pe teren. Nu totul funcţionează, dar băieţii se străduiesc să crească. Este cel mai important.

Slavă Domnului că Lucescu s-a întors după o lungă boală. Nimeni nu credea că va dura atât de mult. A petrecut 24 de zile în spital. Acum e bine. Va merge acasă timp de 3-4 zile, apoi se va întoarce şi va pregăti echipa”, a declarat Igor Surkis.