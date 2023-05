Mircea Geoană a vorbit despre cuplarea masivă a României cu Diaspora, cu prilejul vizitei oficiale în SUA

,,România are nevoie să se cupleze organic cu masiva sa Diasporă, inclusiv cu cei 1,5 milioane de basarabeni care au dublă cetățenie, iar ca acest lucru să se întâmple trebuie făcute trei lucruri”, a declarat dl. Mircea Geoană, Secretarul General Adjunct al NATO.

Mircea Geoană s-a întâlnit și cu comunitățile românești din Los Angeles, San Francisco și Washington cu acest prilej.

În capitala SUA, Washington D.C., a avut loc dezbaterea intitulată „Parteneriatul strategic România – SUA. Perspective, Ambiții, Orizont 2030”, în cadrul căreia dl. Geoană a vorbit despre cum trebuie Statul român să îmbunătățească relația cu românii plecați în străinătate.

Acest eveniment a fost organizat de Asociația Proiectul România 2030, în parteneriat cu New Economy Trust (NET), Romanians of DC și Federation of Romanian-American Organizations (FORA).

Potrivit Secretarului General Adjunct al NATO, primul lucru care trebuie făcut este „să reinvestim în păstrarea identității românilor plecați de afară”.

„Mulți vor decide să rămână afară. Și nu ne este indiferent dacă a doua sau a treia generație de români din Europa, în principal, dar și din America, uită limba română, uită că sunt parte dintr-o singură națiune română, nu au acces sau prețuire pentru cultura română, pentru civilizația noastră, pentru istorie”, a subliniat Mircea Geoană.

În opinia sa, „trebuie sprijinit rolul limbii române, investit în școli în limba română”.

„Școli în bisericile românești, școli de duminică. În Spania este un program prin care se introduce limba română în școlile spaniole. Foarte mulți români de acolo cred că Statul român trebuie să reinvestească în lectori și în catedre de limbă română. Cred că trebuie să facem mult mai mult pentru a păstra legătura cu națiunea română și acest lucru este o precondiție ca noi să putem să avem o un viitor bun pentru români”, a adăugat dl. Mircea Geoană.

Despre mecanismul care poate sprijini dorința masivă a celor plecați

„Chiar dacă nu decizi să vii acasă, să găsim un mecanism prin care care să sprijinim dorința masivă a celor plecați de a da ceva înapoi țării. Poate câteva idei, poate o vacanță acasă, un medic care vrea să opereze, un profesor care vrea să predea, un om de afaceri româno- American care vrea să mentoreze un tânăr antreprenor de acasă”, a explicat Mircea Geoană.

Acesta a promovat ideea construirii unei platforme digitale, care „să pună cap la cap cererea cu oferta”, idee „bine primită în Los Angeles și San Francisco.

În al treilea rând, apreciază Mircea Geoană, trebuie găsite „mecanisme pentru a încuraja repatrierea comunităților românești.”

„Dacă s-ar întoarce 10-20% din Diaspora românească, cea de-a cincea cea mai mare diasporă din lume, dacă vom găsi soluții și se pot găsi, de la facilități fiscale, la formule de echivalare a diplomelor copiilor. Se pot găsi formule pentru a încuraja de o manieră mai sistematică acest proces”, a explicat el.

„Încă o dată: cine vrea să vină, perfect, cine nu vrea să vină să contribuie, dar măcar să ne păstrăm tradiția și identitatea națională”, a încheiat dl. Geoană.