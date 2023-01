Mircea Geoană a trecut peste momentul din 2009

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a mărturisit, miercuri, că a trecut peste evenimentele din 2009, anul în care a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Traian Băsescu. Acesta a recunoscut că nu este genul de persoană care se încarcă din trecut, ci că învăță zilnic din toate experiențele sale și se uită doar spre viitor.

„Viața este făcută și din bucurii, și din necazuri, și din succes, și din eșec. Dacă la fiecare bucurie crezi că ești cel mai deștept de pe planetă, greșești, iar atunci când ești franjuri și crezi că ești franjuri în perpetuitate iarăși e o greșeală. Te scuturi și mergi mai departe. Întotdeauna este o șansă pentru un nou început. M-am luptat, dar întotdeauna m-am luptat cu armele democratice. Este ca și cum te-ai luptat cu o mână legată la spate.

Am trecut peste momentul din 2009. Nu mă duc să mă încarc cu trecutul, mă uit la viitor efectiv, momentul 2009 și momentele politice, bune și rele, încerc să învăț din ele și să mă duc mai departe. Ce să fac? Ar însemna să înnebunești dacă stai cu mintea acolo. Cred că, într-un fel, sacrificiul la care am fost eu supus și probabil că și țara a fost supusă poate că într-un fel e o lecție ca să nu se mai întâmple astfel de porcării în viitor.

Și poate că democrația românească de astăzi este un pic mai solidă. E perfectibilă fără îndoială pentru că am înțeles cu toții, cred, că este o limită la ceea ce ai dreptul să faci într-o democrație. Eu cred că democrația românească este ceva mai solidă”, a declarat, miercuri, Mircea Geoană într-o ediție transmisă live de Gândul.

Mircea Geoană nu are probleme de sănătate

În cadrul aceluiași interviu, el a vorbit și despre sănătatea sa. Mircea Geoană a spus că a tras o sperietură recent, dar gena bună l-a ajutat să treacă peste acel hop. Întrucât au apărut multe speculații în spațiul public în legătură cu acest subiect, secretarul general adjunct al NATO a vorbit deschis despre starea sa de sănătate.

„Sunt bine. Am avut o sperietură. Har Domnului și fiindcă am o genă bună, m-a ajutat să trec peste hop. Am avut o sperietură care a trecut. Ne uităm înainte”, a zis el, relatează sursa citată anterior.