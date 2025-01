Schimbări radicale în conducerea Romsilva. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat măsuri drastice pentru reorganizarea Romsilva, vizând în special conducerea instituției. Directori și șefii de ocol nu vor mai fi numiți pe viață, ci vor avea un maxim de două mandate și vor susține examene la fiecare cinci ani.

De asemenea, numărul directorilor va fi redus semnificativ, iar primele și bonificațiile vor fi eliminate începând cu 2025. Ministrul consideră că problemele regiei sunt cauzate în principal de managementul defectuos.

Mircea Fechet a declarat că, potrivit noului Cod Silvic, nu vor mai exista directori și șefi de ocol numiți permanent. Aceștia vor trebui să își reînnoiască mandatul la fiecare cinci ani printr-un examen bazat pe indicatori de performanță clar stabiliți.

Fechet a subliniat că reorganizarea va începe de la vârful instituției, deoarece problemele majore se regăsesc la nivelul conducerii.

Ministrul Mediului a evitat să discute despre o posibilă reducere a numărului total de angajați, afirmând că nu dorește să creeze panică în rândul celor peste 13.000 de salariați ai Romsilva.

Totuși, a precizat că reorganizarea se va face în funcție de suprafața de pădure administrată.

El a reamintit că în trecut Romsilva administra peste șase milioane de hectare cu 14.500 de angajați, în timp ce în prezent gestionează doar 3,1 milioane de hectare, iar numărul angajaților a scăzut nesemnificativ.

Unul dintre punctele de conflict dintre ministrul Mediului și conducerea Romsilva este salariul directorului general, care se ridică la 44.000 de lei pe lună. Fechet a declarat că i-a comunicat personal directorului că acest salariu este disproporționat în raport cu situația actuală a instituției.

De asemenea, Fechet a dispus eliminarea primelor și bonificațiilor în 2025, considerând că acestea sunt cheltuieli nejustificate.

„Anul 2024 a fost un an prost pentru Regie şi a fost al treilea an prost, nu primul an. Mă refer în primul rând la cifrele economice, la rata profitului, la cheltuielile Regiei şi la modul în care această instituţie este administrate.

Am spus că primul lucru pe care doresc să-l rezolvăm şi foarte rapid este legat de oprirea tuturor cheltuielilor nejustificate. Fie că ne referim la tot felul de prime, fie că ne referim la bonificaţii, la premii, la pensionare sau cu alte ocazii”, a subliniat ministrul.