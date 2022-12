Mircea Badea: România nu va intra în Spațiul Schengen din cauza „unuia șmecher”

Potrivit lui, „degeaba vor 20 de state din Uniunea Europeană” să intre România în Spațiul Schengen, dacă cancelarul Austriei „nu vrea el și gata. Și rămâne ca el.”

„Deci, mult mai rău decât neintrarea pur și simplu a României în Schengen este ideea care va rămâne. Va rămâne și va săpa alături de multe alte lucruri. Va rămâne ideea că totuși, în cele din urmă, în așa-zisa lume civilizată de pe bătrânul continent contează până la urmă bunul plac al unuia șmecher.

Că în Uniunea Europeană, că de-aia era Uniunea Europeană cu două viteze. Țineți minte? Adică unii sunt tari, șmecheri. Unii sunt mai tăntălăi şi mai fraieri, cum suntem noi. Din motive până la urmă corecte, că suntem mai fraieri şi mai tăntălăi. Da, dar regulile trebuie să se aplice că așa… de ce a făcut Putin ce-a făcut, că el a crezut că-i șmecher? (…) D-aia nu e Putin în lumea civilizată pentru că el a făcut ce a vrut el”, a declarat, miercuri seară, Mircea Badea.

„Foarte rău ideea că în Uniunea Europeană, în cele din urmă, nu contează regulile, care sunt până la urmă, definiția civilizației, regulile unanim acceptate, ci contează bunul plac al unuia șmecher. Şi mai rău de atât ar fi ca pe bune noi să nu intrăm în Shengen pentru că Putin nu vrea”, a adăugat prezentatorul TV.

Karl Nehammer acuză România că maltratează firmele austriece

Declarația sa vine la scurt timp după ce europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a avut o întrevedere oficială cu Karl Nehammer pentru a discuta despre aderarea României la Spațiul Schengen. Potrivit spuselor sale, cancelarul Austriei a acuzat Guvernul de la București că maltratează firmele austriece care activează în România și că are dovezile necesare pentru a demonstra acest lucru, dovezi pe care le va prezenta Comisiei Europene.

„E inacceptabil să spui așa ceva. E incredibilă argumentația. Statul român nu face presiuni. Vreau să văd un singur CEO care se plânge de rele tratamente. Pentru mine a fost un șoc. I-am spus câteva chestiuni și istorice și chestiuni de colaborare. Dânsul a făcut referire la 180.000 de refugiați care au fost nevoiți să treacă pe teritoriul Austriei dinspre Ucraina. I-am spus că la noi au fost peste două milioane și nu ne-am plâns, din contră am considerat că trebuie ajutați acești oameni.

O temă nouă pe care a spus-o prima dată comisarul Hahn la întâlnirea comisarilor de aseară, că au o problemă cu faptul că în ultimii ani și cu precădere în ultimul an s-au făcut presiuni pe companiile austriece din România. În momentul acela am întrebat unde s-au făcut presiuni? Iar dânsul a spus că are plângerea unor CEO care se plâng de rele tratamente din partea statului român. Eu am spus că este imposibil. (…) România s-a purtat impecabil”, a spus, miercuri, Rareș Bogdan, potrivit Digi24.