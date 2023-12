Marea temere a lui Mircea Badea! Prezentatorul TV a dezvăluit care este cea mai mare temere a sa, în calitate de conducător auto. Acesta a spus că i se poate întâmpla oricărui șofer.

Mai exact, este vorba despre testele antidrog fals pozitive. Datele oficiale arată că în unele județe din țară, cum ar fi Olt sau Brăila, acestea ajung până la 50% sau 88%.

Prezentatorul TV a afirmat că în astfel de cazuri, durează foarte mult până demonstrezi în instanță că, de fapt, nu ai consumat droguri. Iar în acel timp, rămâi și fără permis de conducere.

Amintim că săptămâna trecută, Mircea Badea a spus, pe 30 noiembrie, că nu îl impresionează parada de Ziua Națională. Acesta a spus că anul trecut, fiul său i-a cerut să meargă împreună la eveniment. El a spus că n-a avut încotro și a trebuit să îl ducă să vadă defilarea.

„Anul trecut nu am avut încotro. Copilul a solicitat neapărat să meargă la parada militară, întrucât prieteni de-ai lui au mers cu un an înainte și el nu mersese. Așa că am prestat parada de Ziua Națională.

Eu nu sunt un mare fan al paradei de 1 Decembrie și, de fapt, al niciunei parade militare. Nu mi se pare ceva de făcut, dar așa e în România!

Anul ăsta pare că am scăpat, că nu a zis nimic fiul meu. Eu am mers pe burtă!“, a povestit Mircea Badea.