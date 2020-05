Nimeni nu se aștepta la o asemenea dezvăluire. Și totuși, aceasta a venit. Realizatorul emisiunii În gura presei, Mircea Badea, a luat o decizie radicală.

Mircea Badea se retrage

Mircea Badea s-a decis să se retragă. Vedeta Antenei 3 vrea să-și închidă contul personal de facebook. Ar putea renunța la contul de Facebook deoarece platforma de socializare dă mai multe erori. Badea nu renunță să își exprime părerea și spune că va găsi o soluție pentru a se face auzit.

”La mine nu mai merge bine Facebook-ul. Nu mai pot să accesez de pe aplicațiile de telefon, nu mai merge pe laptop. Pot să postez un articol din trei, prin niște artificii. E foarte posibil să renunț la contul de Facebook, în sensul în care să nu postez pe el.

Să văd unde mă reorientez, dar nu vreau să rămân neexprimat.

Am tot încercat, am făcut teste, tastam litere, postam. Lumea zicea:bă ăsta o fi nebun, a făcut atac cerebral? Încă nu. Am făcut tot felul de experimente. Nu merge, nu merge. Asta e”, a spus Mircea Badea.