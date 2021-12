Marți, Mircea Badea a comentat atitudinea oamenilor față de scandalul actual dintre Diana Șoșoacă și Lucia Goracci. Acesta consideră că subiectul nu ar trebui tratat cu așa multă seriozitate, ba chiar se declară amuzat de incidentul respectiv.

„Toată lumea este aşa foarte serioasă şi foarte gravă pe partea de Şoşoacă. Mie mi se pare amuzant. Sigur că e grotesc, dar grotescul e amuzant şi e specificul nostru, aici pe cocioc. După aia au venit cetățenii care s-au poziționat ori aşa, ori aşa.”, a spus prezentatorul TV.

„Mie nu mi s-a părut nimic aşa serios”

De asemenea, Mircea Badea l-a ironizat fin pe Dan Negru, care a scris recent un mesaj critic despre RAI UNO, trustul tv italian, care a prezentat scandalul actual Șoșoacă-Goracci. În mesajul său de pe facebook, Dan Negru a acuzat postul tv italian de manipulare politică.

„Dan Negru care, mă rog, ar trebui să aibă treabă cu Revelionul, dar am văzut că a zis că totuși, noi suntem prea obișnuiți cu una, două când e cu străinii să ne…. aoleu străinii, nu ştiu ce. După aia am văzut că şi domnul Ciutacu care a zis că nu ştiu ce, după aia am văzut şi alți domni şi doamne care au tratat foarte serios subiectul.

Mie nu mi s-a părut nimic aşa serios. Mi s-a părut extrem de amuzant. În continuare mi se pare amuzant. Faptul că domnul premier Ciucă cumva şi-a cerut scuze, cumva. Ce treabă are Ciucă, prim ministrul cu Şoşoacă? Ce responsabilitate are Ciucă, premierul României, nu pe persoană fizică da, cu una că e senatoare în România”, a spus Mircea Badea.

„Eu mă fac singur de râs, nu am nevoie de Şoşoacă”

Mircea Badea consideră că politicienii italieni exagerează în ceea ce privește solicitarea de scuze pentru comportamentul Dianei Șoșoacă. Acesta susține că România a fost defăimată de Italia de nenumărate ori, fără să existe vreo reacție. De asemenea, prezentatorul tv susține că incidentul Șoșoacă-Guraccio este exagerat în presă.

„Prietene, vrei să numărăm câți bizari sunt în parlamentul din Italia. Vai de capul nostru! Vorba domnului Ciuvică: păi vreți să vedeţi cați politicieni italieni au spus nasoale de români? Păi, dacă ne luăm după asta ar trebui să-şi ceară scuze de trei ori pe zi. Ce ai făcut Bobiţă? Din galeriile Vittorio Emanuele să îşi ceară scuze.

Mie mi se pare când subiectul devine prea serios, devine provincial, adică ne arată că suntem foarte provinciali, că suntem. Şi cum reacționam. Vai de mine! Ne-a făcut de râs! Pe mine? Eu mă fac singur de râs, nu am nevoie de Şoşoacă. Eu mă fac de râs foarte mișto! Ce apelez la Şoşoacă pentru asta? Adică eu mă fac de râs pe persoană fizică. Adică, vai de mine m-a făcut de râs! Dar ce treabă am eu cu Şoşoacă? Zic să mai şi râdem că nu s-a întâmplat cine ştie ce. Băi, din fericire, nu s-a întâmplat nimic dramatic”, a spus Mircea Badea, marţi seara în emisiunea tv „În gura presei” de la Antena 3.