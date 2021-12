Ediția de joi seară, 2 decembrie, a emisiunii În gura presei, de pe Antena3, a devenit un adevărat show de comedie datorită lui Mircea Badea. Prezentatorul tv a avut surpriza vieții sale după ce a aflat că este de aceeși vârstă cu un politician român pe care îl apreciază.

CV-ul lui Florin Roman

Subiectul principal al emisiunii tv a afost CV-ul deputatului Florin Roman. Acesta a fost acuzat de Tolontan că este un „ministru care nu are carte” din cauză că pe CV-ul său apare o lucrare științifică inexistentă.

„Florin Roman şi-a trecut în CV o lucrare care nu poate fi găsită. S-o fi furat. La aceeași editură apare o carte cu același nume, dar cu alți autori”, a spus prezentatorul emisiunii „În gura presei”.

„Am dilema lui Turcan! Oare câți ani am?”

Când a aflat ce s-a scris în Ziarul Libertatea despre Florin Roman, moderatorul TV a spus că mereu l-a admirat pe respectivul. Mircea Badea l-a descris pe Florin Român ca fiind un „intelectual fin și un distins domn”, apoi a urmat analizarea CV-ului său. În momentul în care Mircea Badea a văzut anul nașterii lui Florin Roman, acesta a avut un șoc.

„Florin Claudiu Roman, 47 de ani. No! Băi, staţi puţin! Deci nu, murim pe loc! Cum? Deci eu nu mai pot. După ce am luat şoc cu Bode, iau şoc şi cu Florin Roman? Deci, nu. Stai, măi! Eu în ce an sunt născut? ’74. Deci câți ani am? Am dilema lui Turcan, oare câți ani am?”, a explicat uimit Mircea Badea.

După un calcul simplu, moderatorul TV și-a amintit că are vârsta de 47 de ani la fel ca Florin Roman. Inițial, acesta a refuzat să creadă că sunt de aceeași vârstă, ba chiar a aflat că Florin Roman este mai mic cu două luni decât el.

„47 am, să înnebunesc. Deci, eu sunt de-o vârstă cu Florin Roman. Simt nevoia să fac o investigație prin microscop. Mă uit să analizez Omicronul! Ce, mă? Deci are 47 de ani? Suntem de-o vârstă? Cum? E de vârsta mea? Nu, murim. Şi aşa am suspinat că domnul Bode e mai mare ca mine cu un an, sau ceva. Nu mai daţi şocuri din astea în direct! Ia caută Tutankhamon, nu cumva sunt de-o vârstă şi cu ăla”, a întrebat amuzat Mircea Badea.

„Am luat șoc cu Bode, acum iau șoc cu Florin Roman”

Mircea Badea și-a rugat colegii de platou să pună o fotografie cu Florin Roman pe ecran pentru a se face comparația fizică între cei doi bărbați de aceeași seamă. Uitându-se la chipul politicianului, prezentatorul TV a rămas surprins că s-au născut în același an.

„Am luat șoc cu Bode, acum iau șoc și cu Florin Roman! Eu nu mai pot!”, a exclamat amuzat Mircea Badea.

Florin Roman este membru al Partidului Național Liberal și actualul ministru al Digitalizării din 25 noiembrie 2021.