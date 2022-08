Mircea Badea spune că inflația din România va continua să crească: „Recesiunea e abia la început”

„Inflaţia nu e nici pe departe la apogeu, recesiunea e abia la început, va fi extraordinar de rău. Aşa cred eu. Până acum nu m-am înşelat deloc”, a spus marți Mircea Badea.

Declarația sa vine la scurt timp după anunțul făcut de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în legătură cu inflația din România. Prezentatorul TV a spus că se bazează pe ce spun nişte specialişti americani „foarte competenţi care până acum nu au greşit niciodată”.

„Eu nu contest ce a zis Mugur Isărescu, dar eu vă spun ce cred eu şi, până acum, pe mine realităţile m-au confirmat. Ghinion! În ultimul an, pe parte economică, realităţile m-au confirmat 100%.

Domnul Isărescu şi BNR mereu au revizuit în plus, zicând apoi că e mai rău decât au prognozat. Inclusiv inflaţia, e un pic mai mare decât cea prognozată. Că va fi foarte rău eu sunt convins de asta”, a adăugat Mircea Badea la Antena 3.

BNR a modificat prognoza pentru inflație: 13,9% pentru 2022

Potrivit BNR, inflația a fost majorată la 13,9% pentru finalul acestui an. Pentru finalul anului viitor, BNR a prognozat o inflație de 7,5%. Amintim că, în luna mai a acestui an, BNR prognoza o inflație de 12,5% pentru acest an și de 6,7% pentru anul viitor.

Rata anuală a inflației IPC se plafonează pe parcursul trimestrului III, arată Banca Centrală, în timp ce, din trimestrul IV intră pe o pantă descendentă. Acest lucru se poate întâmpla pe fondul detensionării graduale a piețelor en gros de energie și a celor de produs agroalimentare.

De asemenea, se ține cont și de disiparea treptată a sincopelor în lanțurile globale de valoarea adăugată, ca urmare a unor efecte de bază, după corecţiile puternic ascendente ale preţului energiei din 2021, înainte de implementarea schemelor de sprijin ale consumatorilor casnici.

În prezent, BNR se așteaptă la o întrerupere temporară a tendinței inflaționiste în trimestrul II din 2023, în momentul în care nu vor mai fi în vigoare măsurile de plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Totodată, instituția bancară spune că nivelul proiectat pentru luna iunie 2024 este de 2,3% în interiorul intervalului țintei de inflație.