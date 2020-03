Cunoscutul realizator tv Mircea Badea spune că pe adresa Antena 3 a sosit o citaţie care îl priveşte personal, din partea Poliţiei Municipiului Bucureşti.

Este vorba despre un dosar penal in rem, constituit pe 21 octombrie 2019, în timpul campaniei electorale pentru prezidenţiale, şi care vizează o presupusă faptă a lui Mircea Badea din 4 iulie 2018, scrie acesta pe Facebook, alături de două fotografii cu citaţia primită.

Realizatorul Antena 3 îi critică dur pe oamenii legii, spunând că “în plină pandemie, miliţia vrea să investigheze ceva ce aş fi spus acum doi ani”. “Le mulţumesc „oamenilor legii” că îmi confirmă milimetric tot ce am spus despre ei în ultimii 20 de ani”, mai scrie Mircea Badea pe pagina sa de Facebook.

Mircea Badea ar fi îndemnat “publicul emisiunii să săvârşească infracţiuni contra vieţii”

Dosarul penal deschis de poliţişti vizează o declaraţie făcută de Mircea Badea în cadrul emisiunii Sinteza Zilei cu referire la românii care protestau la acea dată în Piaţa Victoriei. “Numitul Badea Mircea a avut o intervenţie prin care se declara nemulţumit că mai mulţi cetăţeni au protestat în Piaţa Victoriei, acesta îndemnând publicul emisiunii să săvârşească infracţiuni contra vieţii împotriva celor care protestează în Piaţa Victoriei, respectiv „să-i calce cu autoturismul””, se arată în actul oficial trimis de la Biroul de Investigaţii Criminale de la Secţia 6 de Poliţie, Sectorul 2.

„Tocmai am primit aceste acte. Iata datele:

4.07.2018 se petrece „presupusa fapta”.

21.10.2019 incepe urmarirea penala in rem, adica un an si trei luni mai tarziu, in campania electorala pentru prezidentiale.

12.03.2020 militia considera ca trebuie sa se ocupe un pic, cu atentie si ingrijorare de aceasta speta.

E ceva neclar aici? In plina pandemie, militia vrea sa investigheze ceva ce as fi spus acum doi ani 🙂))))

P.S. Sigur ca e o aberatie sa scoti o sintagma dintr-o propozitie dintr-o intreaga discutie si sa-i dai sensul de care esti interesat. Le multumesc „oamenilor legii” ca imi confirma milimetric tot ce am spus despre ei in ultimii 20 de ani”, este mesajul postat de Mircea Badea pe pagina sa de Facebook.

