Este vorba despre o firmă din Deva, care se numește Rubi sau Rudi Trading. Compania s-ar folosi de numele lui Cramen Brumă fără acordul său.

„Hai sa gasim javrele astea mincinoase si escroace si sa-i bagam la puscarie!”, scrie, pe Facebook, Badea.

„VA ROG SA MA AJUTATI SA PUN CAPAT ACESTEI ESCROCHERII NUMITE CHOCO LITE!!!!

NU AM CONSUMAT NICIODATA ACEST PRODUS SI NU AM DE GAND!

SE FOLOSESC CU TUPEU SI NESIMTIRE DE NUMELE MEU FARA NICIUN DREPT!!! PE SITE NU AU NICIUN CONTACT ASTFEL INCAT SA-I POT DA IN JUDECATA. SE PARE CA FIRMA CARE DISTRIBUIE E DIN DEVA SI SE NUMESTE RUBI SAU RUDI TRADING!

VA ROG DISTRIBUITI ACEASTA INFORMATIE CA SA NU MAI CADA IN PLASA SI ALTE PERSOANE IAR DACA AVETI DATE DESPRE CEI CARE VAND CHOCO LITE, DATI-MI UN MESAJ! VA MULTUMESC!”, a scris, pe Facebook, Carmen Brumă.

Te-ar putea interesa și: