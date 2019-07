Mircea Badea a atacat scorul pe care formațiunea lui Ponta a obținut-o în alegeri.

”Încep să-mi pun serioase semne de întrebare cu privire la alegerile trecute. Încep să pută foarte rău rezultatele, încep să-mi pun problema, din ce în ce mai serios, că n-au fost rezultatele corecte. Eu n-am cunoscut pe nimeni și am întrebat în stânga și-n dreapta dacă cineva a auzit sau a cunoscut pe altcineva care să fi zis că a votat cu Pro România. Dintre toți oamenii pe care i-am întrebat, nu puțini, nici foarte mulți, doar Răzvan Popescu mi-a zis că lui i-a spus un băiat că o să voteze cu Pro România. Și a luat 8%. Eu n-am înțeles cine este alegătorul Pro România, n-am înțeles! Și n-am cunoscut pe nimeni. Am cunoscut alegător de USR, de PNL, de UDMR, am cunoscut și alegător de Băsescu, oricât de hidos și viermănos este, dar există. Bă, alegător de Pro România eu n-am văzut. Aia cu UDMR cu scoruri bune în Vaslui, las-o dr*cu, chiar așa?” a comentat Mircea Badea, la Antena 3.

