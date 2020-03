Victor Costache a încercat să refacă stocurile de măști și echipamente medical cât mai repede, mai ales că predecesorii săi, Florian Bodog și Sorina Pintea au ignorat total acest lucru. Problemele cauzate de coronavirus la nivel global a complicat, însă mult lucrurile, așa că ministrul Sănătății a căutat soluții locale și le-a găsit.

O fabrică din Cisnădie, de lângă Sibiu, Coramed, a început să producă din nou măşti de protecţie, la rugămintea lui Victor Costache. Deja marţi au fost produse primele 5.000 de bucăţi.

„Marți s-au produs primele 5.000 de măști în România. Am colaborat foarte bine cu cei de la Coramed, ani la rând. Am lucrat pentru prima dată când eram medic în Franța. Am dat libertate totală spitalelor să-și activeze rețelele proprii de distribuție. Noi le dăm fonduri suplimentare. Vor fi produse și echipamente medicale aici. Sperăm să rezolvăm local cât mai mult acest tip de probleme, cu care se confruntă tot globul momentan”, a precizat Victor Costache.

