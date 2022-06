Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirmă că după 20 de ani în care s-au vândut autovehicule pe motorină, anul trecut a fost primul când s-a constatat o „reducere semnificativă” a numărului de maşini Diesel. Tanczos Barna susţine că, procentual, se remarcă o „creştere spectaculoasă” a numărului autovehiculelor cu motor electric.

2021, primul an de scădere pentru mașinile diesel

„Anul trecut a fost primul an când am constatat o reducere semnificativă a maşinilor pe motorină. Ultimele două decenii au fost deceniile de vârf ale Diesel-ului, dar cu siguranţă în următoarea perioadă va scădea foarte mult numărul maşinilor cu motoare Diesel. Creşte spectaculos ca procent, în momentul de faţă, numărul maşinilor electrice.

Plecând de la o sumă absolută mică, creşterile sunt spectaculoase, dar nu sunt încă de impact, dar vedem efectul politicilor publice, pentru că programul Rabla Plus vine în sprijinul cetăţenilor şi companiilor. Cele mai mari cereri pentru maşinile noi prin programul Rabla sunt pe Rabla Plus, tocmai de aceea faţă de 2020 am triplat bugetul pentru electrice. Oferim, probabil, cea mai mare sumă, ca sprijin, din Europa pentru o maşină electrică”, a declarat Tanczos Barna miercuri seară, la Euronews România.

Ministrul a subliniat că există programe la Administraţia Fondului pentru Mediu pentru realizarea de staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice. Potrivit acestuia, peste 300.000 de maşini second hand intră anual în România.

UE a aprobat încetarea vânzărilor de vehicule pe benzină și diesel până în 2035

În acest context, amintim că, statele membre UE au aprobat în noaptea de marţi spre miercuri planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la maşinile noi începând din 2035, impunând astfel motoare 100% electrice, informează AFP.

Această propunere, anunţată de executivul european în iulie 2021, va însemna încetarea de facto a vânzărilor de vehicule pe benzină şi diesel în UE începând cu 2035. Măsura trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor climatice, în special neutralitatea carbonului până în 2050.

La solicitarea câtorva ţări, printre care Germania şi Italia, cei 27 au convenit totuşi să ia în considerare o posibilă undă verde în viitor pentru tehnologii alternative, cum ar fi combustibilii sintetici sau motoarele hibride reîncărcabile, dacă acestea fac posibilă atingerea obiectivului de eliminare completă a emisiilor de gaze cu efect de seră la vehicule.

Miniştrii mediului din statele membre UE, reuniţi la Luxemburg, au aprobat, de asemenea, o prelungire cu cinci ani a scutirii de obligaţii în materie de CO2 acordate producătorilor de nişă sau celor care produc mai puţin de 10.000 de vehicule pe an, până la sfârşitul anului 2035. Această clauză, denumită uneori „amendamentul Ferrari”, vizează în special mărcile de lux.