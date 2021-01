„Chestiunea aceasta a fost mult discutată; nu este un lucru nou. În orice caz, nu va fi o decizie intempestivă. Discuţiile pe această temă au loc de ani de zile. Ce-mi doresc eu, însă, este ca magistraţii să rămână în magistratură, să-şi dorească să rămână în magistratură şi asta va fi preocuparea mea principală pentru că, în momentul în care tu ai condiţii pentru a desfăşura activitatea, şi din punct de vedere logistic, şi din punct de vedere material, nu are de ce să existe dorinţa asta de a pleca grabnic din magistratură la o vârstă la care eşti poate cel mai eficient, ai experienţă.”, a precizat ministrul Justiției.

„Eu am o solicitare către magistraţi, aceea de a rămâne în profesie”

„Magistraţii, în ultima perioadă, au fost supuşi unor presiuni. Am văzut, din exterior; acum sunt într-o nouă poziţie, dar, în anii trecuţi, am văzut că unii dintre cei mai curajoşi magistraţi, unii dintre cei mai oneşti magistraţi, au avut parte de un tratament nu tocmai în regulă şi cred că şi acesta este unul dintre principalele motive. Când faci tot ce poţi pentru a-ţi desfăşura activitatea aşa cum trebuie, pentru a respecta legea şi pentru a-i duce în fața organelor judiciare – mă refer, în principal, la procurori, şi după aceea când dai nişte soluţii în conformitate cu propria conştiinţă şi cu legea, dacă ceea ce ţi se oferă în schimb este un val de zeci de plângeri, de sesizări şi de cercetări judiciare, tot felul de dosare mai mult sau mai degrabă mai puţin întemeiate, da, în momentul acela te întrebi care mai este rostul tău şi de ce ai vrea să mai continui dacă ai parte de un asemenea tratament. Eu am o solicitare către magistraţi, aceea de a rămâne în profesie, de a nu uita pentru ce şi-au dorit să devină magistraţi – pentru că pentru fiecare a fost un început şi au pornit în această profesie mulţi dintre ei, majoritatea, cred eu, cu gândul şi cu speranţe foarte mari că vor face justiţie şi lucrul acesta îl pot face. Dar nu pot face dacă pleacă acum din profesie, într-o conjunctură poate nefavorabilă în ultima perioadă.”, a declarat ministrul.

„Cu siguranţă, ideea de a ţine oamenii cu forţa printr-o simplă modificare legislativă nu este eficientă şi nu va avea rezultatul scontat. Noi putem modifica legea, o putem face rapid în sensul măririi vârstei de pensionare, dar dacă oamenii stau cu forţa şi nu îşi fac profesia cu drag şi cu acea dorinţă de dreptate, nu vom da randament. Trebuie să le asigurăm condiţii materiale, trebuie să nu mai stea câte zece într-un birou sau poate chiar mai mulţi – sunt unii magistraţi care stau mai mulţi în birou – şi să nu existe o presiune din partea politicului asupra lor.”, a declarat Stelian Ion

Proiectul de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție

„Desfiinţarea Secţiei speciale cu siguranţă nu este o decizie menită să creeze un soi de impunitate pentru magistraţi. Dimpotrivă, cei care greşesc în orice domeniu şi în acesta al magistraturii trebuie să răspundă în faţa legii, dar Secţia specială nu a fost eficientă şi nu a făcut mai nimic în acest sens. Din 2018 şi până acum a emis un număr de 6 rechizitorii, foarte puţin dacă stăm să facem o analiză şi ideea este tocmai aceea de a exista o răspundere reală a magistraţilor şi, mai mult decât atât, de a nu exista un mecanism de presiune asupra magistraţilor oneşti care îşi fac treaba şi care nu au greşit cu nimic. Deci va fi o o chestiune foarte rapidă legată de această desfiinţare a Secţiei speciale.

CSM-ul, în acest an, nu a apucat să se întrunească. Urmează să se întrunească în perioada următoare. Voi solicita conducerii CSM să pună pe ordinea de zi şi acest proiect pentru că este bine cunoscut proiectul. Nu am făcut decât o mică modificare în sensul eliminării unor articole din varianta iniţială a proiectului care crea un fel de imunităţi pentru magistraţi. Nu ne dorim exces de nicio parte, nu ne dorim exces nici în zona protecţiei nejustificate a magistraţilor de răspundere, nu ne dorim exces nici din partea presiunii puse prin astfel de metode asupra magistraţilor cu, repet, zeci de dosare disciplinare, plângeri penale şi o secţie care a fost percepută în cadrul magistraturii în mod negativ, pe bună dreptate, spun eu. Şi nu doar în cadrul magistraturii şi organismele internaţionale- şi în cadrul MCV, Comisia Europeană au analizat acest lucru.

Am fost întrebat de ce nu am dat Ordonanţă de Urgenţă pentru desfiinţarea Secţiei speciale, pentru că există o urgenţă, categoric. Eu cred că varianta cea mai bună este aceea de a se adopta acest proiect de lege prin Parlament tocmai pentru a nu vulnerabiliza acest proiect şi pentru a nu fi contestat pe motivul că nu sunt respectate condiţiile prevăzute de Constituţie. Eu cred că va trece destul de repede acest proiect. Luna martie mi se pare o lună în care sunt convins că e posibil să fie desfiinţată efectiv această secţie şi dosarele să fie repartizate. Ele nu se vor pierde în neant, aşa şi anchetele nu vor rămâne nesoluţionate, dar, după fiecare materie în funcţie de competenţa fiecărui organ de parchet, dosarele vor merge către aceste unităţi de parchet.”, a precizat Stelian Ion

Strategia Națională Anticorupție

„Strategiile acestea sunt proiectate pentru mai mulţi ani de zile. Ultima strategie a fost valabilă inclusiv pentru anul 2020 şi este firesc să ai o continuitate în elaborarea acestor strategii şi să gândeşti pe termen lung. De aceea, este în lucru, la Ministerul Justiţiei, un audit asupra strategiei care a existat şi un audit intern, şi un audit extern va fi efectuat. În funcţie de aceste verificări, urmează să facem o consultare şi cu organele care au legătură cu anchetarea actelor de corupţie şi cu asociaţiile magistraţilor şi nu numai, şi cu societatea civilă voi avea un dialog permanent pentru a definitiva noua strategie anticorupţie pentru următorii ani. E foarte important să ne stabilim nişte obiective. Din punctul meu de vedere trebuie să punem accentul pe marea corupţie, DNA-ul trebuie să vizeze marea corupţie nu să îşi piardă vremea cu dosare mici. De asemenea, recuperarea prejudiciilor este o prioritate absolută.”, a declarat ministrul Justiției.