Reacția acestuia vine după ce agenția americană de rating Fitch a modificat ratingul de țară al României de la negativ la stabil.

„Agenţia de rating Fitch a îmbunatatit perspectiva de ţară a României de la negativă la stabilă si a reconfirmat ratingul de tara al României. În contextul regional actual, în care presiunile recesioniste înca se manifestă, determinate fiind de incertitudinile create de evolutia conflictului din Ucraina dar mai ales de impactul inflatiei asupra economiilor statelor din Europa, precum şi de dificultăţile apărute în cadrul lanţurilor de aprovizionare, aceasta apreciere a agentiei de rating Fitch este cu atât mai importanta”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Stabilitatea politică, factorul decisiv în evaluare

Adrian Câciu a explicat, totodată, de ce România a făcut acest progres.

„Stabilitatea politica este pilonul cel mai important al acestei evaluari. Multi trec usor peste acest aspect, dar in contextul conflictului din apropiere si a nevoii de reforme şi consolidare economică este esentiala stabilitatea politica. Stabilizarea ponderii datoriei publice în PIB. Dupa ani in care Romania intrase într-un real derapaj referitor la indicatorul ponderii datoriei publice si mai ales al managementului deficitar al acestuia(ìn mai putin de 24 de luni începand cu noiembrie 2019 Romania a reusit contraperformanta de a creste ponderea datoriei publice in PIB cu 12 puncte procentuale), anul 2022 a repus Romania pe un trend corect, responsabil si mai ales predictibil”, a precizat el.

Consolidarea fiscal-bugetară este o prioritate

Ministrul a amintit, de asemenea, de „consolidarea fiscal-bugetara si reducerea deficitului public şi abordarea unei consolidari prin ajustarea fiscala a veniturilor bugetare”.

„Referitor la deficitul public trebuie mentionat faptul că acesta cuprinde, în partea de cash mai ales, toate elementele de interventie de tip one-off (masurile de sprijin adresate populatiei si economiei luate pentru compensarea erodării puterii de cumpărare) astfel ca, nivelul deficitului este influentat, conjunctural, de aceste masuri de sprijin. Din perspectiva evaluarilor macro dar si al corelatiilor cu alti indicatori sau influentei asupra acestora (exemplu reducerea inflatiei structurale), deficitul care conteaza este deficitul structural, iar reducerea acestuia are efectul pozitiv asupra celorlalti factori care afectează bunul mers al economiei. Aceasta este partea ok”, a adăugat acesta.

Încă trebuie reduse deficitul de cont curent și cel de balanță comercială

Adrian Câciu a mai spus că în cazul în care „vrem upgrade de rating avem un lucru important de făcut: reducerea deficitului de cont curent şi deficitului de balanţă comercială”.

„Evident, cu păstrarea celorlalti piloni de care am vorbit mai sus şi care validează o abordare responsabilă. Pot să vă spun că dacă deficitul comercial şi cel de cont curent ar fi fost în scadere (şi nu în crestere) astăzi vă anunţăm o crestere a ratingului de ţară! Scăderea deficitului comercial nu se face însă doar prin efort guvernamental. Este nevoie de măsuri, programe şi mai ales de parteneriat cu mediul economic acela care, prin investiţii, să asigure trecerea la economia de producţie. Aşa numitul Productivism Economic, cel care va trebui să fie obiectivul economic de ţară al României în următorii 4-6 ani. Avem treabă!”, a încheiat ministrul.