Acordurile, semnate de ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat acordurile de încetare amiabilă a actualelor contracte de finanţare aferente Jalonului 129, jalonul pe hidrogen, cu cei şapte beneficiari, companiile Center Hub Sud SRL, Chimcomplex Oneşti, Chimcomplex S.A Borzeşti – sucursala Râmnicu Vâlcea, Nova Hydrogen Production SRL, BPlus Advisory SRL, Monnson Alma SRL şi OMV Petrom SA, informează ministerul printr-un comunicat.

„Acest demers a fost necesar pentru că, în cadrul apelului de proiecte pentru construirea unei capacităţi de electrolizoare noi de cel puţin 100 MW, au fost constatate o serie de aspecte care, în opinia Autorităţii de Audit şi a Comisiei Europene au făcut imposibilă concretizarea demersului şi remedierea aspectelor constatate prin măsuri ulterioare semnării contractelor.

În cadrul diferitelor etape ale apelului iniţial a fost constatată astfel nevoia de clarificare a cerinţelor şi criteriilor aplicabile beneficiarilor de finanţare din PNRR. În egală măsură, aceste ajustări nu trebuie să influenţeze premisele în baza cărora a fost emisă decizia de aprobare a schemei de ajutor de stat.

În acest proces sunt necesare consultări cu Consiliul Concurenţei şi MIPE şi ulterior cu DG Competition şi DG Recovery. În acest sens, am elaborat un calendar, cu următoarele termene orientative: 06.07 – lansare ghid spre consultare; 14.07 – publicare ghid final; 17.07 – 16.08 – perioada de înregistrare a aplicaţiilor; 23.08 – termenul limită de evaluare a aplicaţiilor; 01.09 – contractare”, se precizează în comunicat.

Jaloanele PNRR sunt prioritatea zero

În context, Sebastian Burduja a precizat că, prin încetarea amiabilă a contractelor de finanţare, a fost făcut încă un pas pentru închiderea ultimului jalon PNRR rămas în suspensie.

„Aşa cum am spus, jaloanele PNRR sunt prioritatea noastră zero. Astăzi am mai făcut un pas spre închiderea ultimului jalon rămas în suspensie, aferent cererii de plată 2, Jalonul 129. Vă asigur că Ministerul Energiei va face tot ceea ce este posibil pentru a se încadra în orizontul de timp solicitat de Comisie. Au fost cauze de natură administrativă, e mai important ceea ce se întâmplă de acum înainte. Pe hidrogen este prima schemă la nivelul Uniunii Europene care a fost aprobată ca parte a PNRR, deci România e pionier la nivel european şi cadrul european este în continuă evoluţie, la fel cadrul de reglementare la nivel naţional. Vom accelera ritmul şi vom livra ceea ce am promis”, a afirmat Burduja.

El a subliniat şi faptul că, din cauza caracterului inovativ al tehnologiilor de producere hidrogen verde şi al legislaţiei europene şi naţionale ce necesită încă unele clarificări, actorii din domeniu nu deţin un nivel de expertiză similar investiţiilor implementate de ani de zile (de exemplu centralele în cogenerare), care au caracter repetitiv.

Două jaloane din energie nu au fost atinse satisfăcător

Comisia Europeană a emis, la finalul lunii iunie, o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a doua cereri de plată solicitată de România în cadrul PNRR, după ce a analizat şi a constatat că ţara a îndeplinit 49 dintre cele 51 de jaloane şi ţinte asumate în acest sens, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Potrivit documentului citat, Comisia a constatat că două jaloane legate de investiţiile în energie (mai exact jaloanele 129 şi 133) nu au fost atinse în mod satisfăcător. Totodată, Executivul european recunoaşte primele măsuri luate deja de România pentru a atinge aceste jaloane restante însă subliniază că mai sunt încă multe de făcut.

„Prin urmare, Comisia activează procedura de suspendare a plăţilor, în temeiul articolului 24 alineatul (6) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă. În conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi cu explicaţiile din Comunicarea publicată la 21 februarie 2023, această procedură le oferă statelor membre timp suplimentar pentru a atinge jaloanele restante, permiţându-le, în acelaşi timp, să beneficieze de o plată parţială legată de jaloanele şi ţintele care au fost atinse în mod satisfăcător”, se preciza în comunicatul CE din 27 iunie.