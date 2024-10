Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat semnarea, joi, a două contracte de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceste investiții sunt dedicate dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice și promovării producției interne de panouri fotovoltaice, contribuind astfel la tranziția României către o energie mai curată și sustenabilă.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat două contracte de finanțare, având ca scop creșterea capacităților de stocare a energiei electrice. Într-un comunicat de presă, Burduja a subliniat importanța acestor investiții, afirmând:

„În această vară, am văzut toţi cât de importante şi necesare sunt investiţiile în capacităţile de stocare a energiei electrice. Pe lângă rolul în echilibrarea sistemului, capacităţile de stocare ne permit să putem beneficia energia ieftină şi verde produsă de parcurile solare şi eoliene şi atunci când nu bate soarele sau nu bate vântul. Astfel vom avea o energie mai sigură şi mai ieftină.

Astăzi am semnat primele două contracte din apelul lansat ca parte a PNRR – investiţia 4.3. În plus, trebuie să reducem dependenţa de importurile de panouri fotovoltaice din ţările din afara UE, de aceea sprijinim cu bani nerambursabili investiţiile româneşti în producţia celulelor şi panourilor fotovoltaice. Am semnat tot astăzi primul contract, care va sprijini construcţia unei fabrici de panouri fotovoltaice, de la zero, la Sfântu Gheorghe”, a declarat ministrul.