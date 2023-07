Schimburile comerciale cu Franța au depășit 10 miliarde de euro

România are o balanţă comercială uşor excedentară cu Franţa, depăşind 10 miliarde de euro, ceea ce arată că schimburile bilaterale sunt consistente şi prezenţa companiilor franceze în România este una importantă, a declarat luni ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea, la Forumul de afaceri franco-român.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a vorbit despre întâlnirea cu Olivier Becht, Ministru delegat la Ministerul Europei şi Afacerilor externe, responsabil pentru Comerţ Exterior, Atractivitate şi prezenţa franceză la Internaţional.

„Am avut o întâlnire foarte fructuoasă împreună, în care am discutat despre nivelul relaţiilor bilaterale şi, sigur, cifrele sunt evidente în a demonstra că parteneriatul strategic între România şi Franţa este unul extrem de important pentru ambele ţări. Avem o balanţă comercială uşor excedentară cu Franţa, spre norocul nostru.

Este de fapt principala destinaţie unde avem o balanţă excedentară. Am depăşit 10 miliarde de euro, ceea ce arată că într-adevăr schimburile bilaterale sunt consistente, că prezenţa companiilor franceze în România este una importantă – că dumneavoastră, şi vă mulţumesc foarte mult, aţi dat oportunitatea şi şansa la peste 125.000 de lucrători din România de a activa în companiile cu capital francez”, a menţionat Radu Oprea, la forumul organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Franţei în România (CCIFER).

Aderarea României la Schengen, un beneficiu pentru europeni

Referindu-se la aderarea României la spaţiul Schengen, ministrul Economiei a subliniat că Schengen înseamnă şi un beneficiu direct în buzunarul personal pentru europenii care doresc să cumpere produse româneşti. Potrivit acestuia, pe fiecare Dacie transmisă la export sunt cel puţin 100 euro în plus, deoarece „se stă în coadă şapte-opt-zece ore” atunci când trebuie să fie exportate către Uniunea Europeană.

„Am văzut prietenii care reprezintă industria auto, sunt undeva acolo, Dacia. Cum ar arăta exporturile româneşti, astăzi, dacă Dacia nu ar fi prezentă în România – şi nu ar fi prezentă în Europa? Apropo, am făcut şi un calcul odată, mai demult, 2018-2019, când am încercat să sensibilizez europenii referitor la Schengen şi, atunci, am constatat că pe fiecare Dacie pe care dumneavoastră o transmiteţi la export sunt cel puţin 100 euro în plus, pentru că staţi în coadă şapte-opt-zece ore atunci când trebuie să exportaţi Daciile către Uniunea Europeană.

Aşa că şi cetăţenii europeni trebuie să ştie că Schengen înseamnă un beneficiu direct în buzunarul personal pentru fiecare dintre cei care doresc să cumpere produse româneşti. Mulţumesc Franţei pentru poziţia dumneavoastră de sprijin foarte puternic atât pentru accederea noastră în spaţiul Schengen, dar şi în OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, n.r.), în acel grup select, unde cred că economia românească împreună cu dumneavoastră, cu companiile franceze de aici, din România, putem să fim şi trebuie să fim”, a adăugat Radu Oprea.

Ce reprezintă sintagma „patriotism economic”

Totodată, el a menţionat că sintagma „patriotism economic”, care se află şi în programul de guvernare, se referă la toate companiile din România, care activează în ţara noastră, indiferent de originea capitalului, deci inclusiv cele franceze.

„Provocarea şi discuţia a fost referitoare la ce înţelegem noi prin patriotism economic, o sintagmă care este în programul de guvernare – şi am explicat foarte clar că se referă la toate companiile din România prezente, care lucrează aici, activează aici, indiferent de originea capitalului, deci inclusiv cele franceze – şi am venit în contrapartidă vorbind despre suveranitatea în zona produselor agroalimentare. Şi, aici, iarăşi am găsit un dialog comun, pentru că, în esenţă, conceptele sunt extrem de asemănătoare şi reprezintă acelaşi lucru.

Ceea ce am învăţat împreună din pandemie, atunci când inflaţia a fost generată de precaritatea lanţurilor de aprovizionare şi am înţeles împreună că Europa ar trebui să fie mai incluzivă, să ne reîntregim lanţurile de aprovizionare şi de producţie pe teritoriul european.”, a mai spus ministrul Economiei.