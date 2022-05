Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Federale Nigeria, Geoffrey Onyeama și Bogdan Aurescu s-au întâlnit vineri. Discuțiile celor doi au vizat domeniul securității, schimbările climatice, dar și parteneriatul dintre cele două țări.

Totodată, la final, ministrul român de Externe şi omologul său din Nigeria au încheiat un memorandum de înţelegere în domeniul relaţiilor diplomatice.

În cadrul discuțiilor, oficialul nigerian a precizat că țara sa își dorește o relație mai puternică cu România, care este un jucător foarte important în afacerile globale.

Totodată, acesta a mai adăugat că unul dintre motivele vizitei sale îl reprezintă cadrul foarte bun de cooperare, dar și comerțul, în contextul în care Nigeria este o țară focusată pe petrol, dar și gaze.

Declarațiile făcute de ministrul Nigerian

„Dorim să avem o relaţie mai puternică cu România. (…) România este un jucător important în afacerile globale şi o ţară cu care simţim că putem să dezvoltăm relaţiile foarte bune şi în beneficiul ambelor părţi. Avem deja un cadru – o comisie mixtă economică – şi vrem să o redinamizăm.

Nu a fost activă de câţiva ani. Unul din motivele mele aici este să restabilim această relaţie şi să relansăm unele iniţiative. Avem un cadru foarte bun de cooperare între ţările noastre şi comerţul este foarte important. Nigeria este o ţară în care ne focalizăm poate prea mult pe un sector – petrol şi gaze.

Este un bun foarte preţios astăzi, dar vrem să diversificăm. Pentru noi ca Guvern a fost o prioritate şi vrem să diversificăm bunurile şi comerţul”, a spus ministrul de Externe din Nigeria, după întâlnirea cu omologul român, Bogdan Aurescu.

Totodată, Geoffrey Onyeama a mai explicat și că dorește să promoveze investițiile externe în Nigeria, sperând să atragă tot mai multe afaceri românești.

Nigeria speră să atragă mai multe afaceri românești

„Este un lucru foarte binevenit din partea noastră, pentru că dorim să promovăm investiţiile externe în Nigeria, un loc foarte atractiv pentru afaceri. Sperăm să atragem din ce în ce mai multe afaceri româneşti. Nigeria este o cincime din Africa, cu o populaţie de 200 de milioane de locuitori.

O piaţă foarte utilă şi cred că afacerile româneşti venind în Nigeria nu numai că vor avea o piaţă nigeriană, ci şi o piaţă mai mare pentru întreaga piaţă africană. Avem o populaţie tânără şi foarte pricepută în tehnologie”, a afirmat ministrul de Externe din Nigeria.

Totodată, oficialul nigerian a mai subliniat faptul că atât România cât şi Nigeria au relaţii bilaterale excelente. El a făcut referire și la studenți, dar și la refugiații din Ucraina având în vedere situația în care ne aflăm în prezent.

„Apreciem solidaritatea şi generozitatea românilor şi a Guvernului român manifestată faţă de studenţii nigerieni. Avem 5.000 de studenţi în Ucraina şi datorită crizei de acolo mulţi dintre ei au plecat, unii dintre ei au trecut prin România, de aceea apreciem enorm căldura, generozitatea şi ospitalitatea cu care i-aţi tratat şi eforturile făcute de instituţiile de educaţie româneşti să-i absoarbă pe unii dintre aceşti studenţi ca să-şi poată continua studiile”, a spus oficialul nigerian, care a apreciat şi eforturile României făcute în gestionarea fluxului de refugiaţi ucraineni.

Declarațiile lui Bogdan Aurescu după vizita cu omologului său nigerian

La rândul său, Bogdan Aurescu susține că vizita oficialului nigerian este o premieră în istoria bilaterală recentă. Totodată, el a făcut referire și la relațiile de prietenie tradițională consolidate de-a lungul timpului, în ciuda provocărilor globale actuale.

„Vizita domnului ministru în România reprezintă o premieră în istoria noastră bilaterală recentă, pentru că este prima oară în ultimii 30 de ani când un ministru al Afacerilor Externe din Nigeria vizitează România.

Avem, acum, un prilej excelent pentru relansarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie dintre ţările noastre, relaţii de prietenie tradiţionale, consolidate de a lungul timpului, într-un moment în care cooperarea la nivel internaţional pentru depăşirea provocărilor regionale şi globale este mai stringentă decât oricând.

Astăzi, am avut ocazia ca împreună să semnăm memorandumul de înţelegere între ministerele Afacerilor Externe ale celor două ţări care ne permite să organizăm mai bine interacţiunea noastră şi astfel să stimulăm mai bine, mai eficient cooperarea bilaterală în toate domeniile de interes comun”, a spus ministrul român.

Bogdan Aurescu, despre relația României cu Nigeria

Referitor la discuțiile purtate astăzi, ministrul susține că acestea au fost ”foarte consistente, într-o atmosferă de prietenie și deschidere”.

Totodată, el a ținut să sublinieze faptul că România este angajată deplin în dezvoltarea relațiilor cu Nigeria adăugând că sunt mai multe domenii cheie în care cele două puteri pot colabora.

„România este angajată pe deplin în dezvoltarea relaţiilor cu Republica Federală Nigeria. De altfel, am discutat despre dinamizarea relaţiilor noastre bilaterale, atât în ceea ce priveşte dialogul politic şi cel economic şi sectorial şi am constatat interesul nostru comun, real, concret pentru diversificarea cooperării în foarte multe domenii: de la educaţie, cultură şi contacte interumane, la economie, inclusiv industria de apărare, securitate, inclusiv cea cibernetică, IT şi digitalizare, energie, agricultură, respectiv în domeniul consular”, a adăugat ministrul Aurescu.

Bogdan Aurescu a mai adăugat că sunt multe oportunități care trebuie să devină realitate, având în vedere faptul că Nigeria este la momentul actual cea mai mare economie a Africii.

El a punctat aici resursele naturale, inclusiv cele de petrol din Africa, necesare României. Totodată, s-a mai discutat inclusiv și despre posibilitatea de a importa petrol şi gaz din Nigeria, precizează ministrul.

“Sunt foarte multe oportunităţi care trebuie transformate în realitate, având în vedere potenţialul existent, dar şi faptul că Nigeria este în prezent cea mai mare economie a Africii, cu importante resurse naturale, inclusiv cele mai importante resurse de petrol din Africa, Nigeria fiind pe locul 8 din lume la acest capitol. De altfel, am discutat şi despre posibilitatea de a importa petrol şi gaz din Nigeria”, a explicat Bogdan Aurescu.