Ajutoare pentru fermieri. Cum urmează să fie împărţiţi banii?

Banii sunt stabiliţi într-un proiect de Hotărâre, publicat în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al MADR pe anul 2023, atât pentru sectorul vegetal cât şi zootehnic.

Astfel, în sectorul vegetal, proiectul include plafoanele destinate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil (ANT 1), precum şi pentru culturile de in pentru fibră (ANT 2); cânepă pentru fibră (ANT 3); tutun (ANT 4); hamei (ANT 5) şi sfeclă de zahăr (ANT 6).

Plafoanele se acordă în limita a 88.562.700 euro, echivalentul sumei de 438.296.802 de lei.

Potrivit proiectului de act normativ, alocările vor fi distribuite astfel: 85.301.500 euro, echivalentul sumei de 422.157.124 lei, pentru culturile amplasate pe teren arabil; 5.500 euro, echivalentul sumei de 27.220 lei, pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră; 1.656.200 euro, echivalentul sumei de 8.196.534 lei, pentru tutun; 84.000 euro, echivalentul sumei de 415.716 lei, pentru hamei; 1.515.500 euro, echivalentul sumei de 7.500.210 lei, pentru sfeclă de zahăr.

Culturile amplasate pe teren arabil sunt: cereale pentru boabe, dar fără a se limita la acestea (grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez etc.); leguminoase pentru boabe (mazăre, fasole etc.), dar fără a se limita la acestea; rădăcinoase (cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere etc.), dar fără a se limita la acestea.

Mai sunt eligibile la plată plantele industriale, din care plante textile (in pentru fibră, cânepă pentru fibră); plante uleioase (floarea-soarelui, rapiţă, soia boabe, in pentru ulei); alte plante industriale (tutun, plante medicinale şi aromatice); legume (tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi şi galbeni etc.); furaje verzi în teren arabil (furaje verzi anuale, furaje verzi perene – de lucernă, trifoi etc.); căpşuni; loturi semincere; culturi amplasate pe teren arabil în sere şi solarii, alte culturi pe teren arabil.

Cuantumul per hectar al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin raportarea sumelor prevăzute la suprafeţele eligibile corespunzătoare ANT 1-6.

Ce sume sunt prevăzute pentru sectorul zootehnic?

În plus, proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii propune şi plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schemele decuplate de producţie, specia bovine, sectoarele lapte şi came, precum şi pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine şi caprine, care se acordă, pentru anul de cerere 2022, în limita sumei de 135.435.500 euro, echivalentul a 670.270.290 lei.

Alocările vor fi distribuite astfel: 18.524.000 euro, echivalentul sumei de 91.675.276 lei, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte; 77.847.000 euro, echivalentul sumei de 385.264.803 lei, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne; 39.064.500 euro, echivalentul sumei de 193.330.211 lei, pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic urmează să fie calculat de către APIA prin raportarea sumelor prevăzute la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile, la efectivele de bovine eligibile şi la femele ovine şi caprine eligibile.

Potrivit proiectului MADR, plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii se fac în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 379/6 din 3 octombrie 2022.