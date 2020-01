Guvernul va continua să finanţeze Programele Rabla şi Rabla Plus, care vor fi reluate, probabil, din luna martie, a declarat premierul Ludovic Orban.

„Vor fi finanţate. Aici este clar că trebuie să dăm acest impuls, în special pentru producătorii din România. Industria auto în România are un procent foarte important din produsul intern brut. De asemenea, asigură o foarte mare parte din exporturile României, or, aici e nevoie de acest stimulent pentru a creşte, practic, producţia internă. (…) Cel mai probabil în luna martie (…) Rabla Plus va continua. (…) În anul 2019 nu s-au achiziţionat foarte multe maşini electrice, dar o parte din Programul Rabla va fi alocat şi pentru maşinile electrice”, a declarat premierul Ludovic Orban la Digi 24.

Ce prevede legea aprobată luni de preşedintele Iohannis

Luni, 6 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, informează Administraţia Prezidenţială.

„Demersul legislativ prevede posibilitatea achiziționării de către beneficiarul Programului a unui autovehicul nou, pe lângă cel clasic cu sistem de propulsie termic și a următoarelor tipuri de autovehicule:

– autovehicul hibrid, având un preț de achiziție maxim 100.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minim 25% din prețul de achiziție al autoturismului.

– autovehicul electric hibrid, având un preț de achiziție de maxim 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul trebuie să asigure un avans de minim 30% din prețul de achiziție al autoturismului.

– autovehicul pur electric, având un preț de maxim 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarii trebuie să asigure un avans de minim 30% din prețul de achiziție al autoturismului”, potrivit expunerii de motive a ordonanței.

Pentru justificarea achitării avansului minim obligatoriu prevăzut în Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, sunt acceptate ecobonusurile și ecotichetele acordate în cadrul Programelor Rabla Plus și Rabla Clasic.

Camera Deputaților a adoptat OUG 17/2019, decizional, pe 11 decembrie 2019”, se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

