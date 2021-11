Mihai Gâdea, informația la care nu s-ar fi așteptat nimeni! Autoritățile au luat o decizie care a costat viețile a sute de români

Florin Hozoc, directorul companiei care vrut să doneze statului 50 de aparate de recoltat plasmă convalescentă, a criticat autoritățile și a explicat că decizia acestora a rezultat în pierderea a sute de vieți.

„Era 15 martie 2020. Apăruseră primele articole științifice cu tratamentul cu anticorpi din plasma celor convalescenți. Aveam posibilitatea să oferim aceste echipamente. A fost foarte greu să ajungem să discutăm cu ministerul Sănătăţii, deşi era o donație. Când am reuşit să discutam domnul Tătaru, ținând cont de sfatul specialiștilor din ministerul Sănătăţii şi din centrele de transfuzii, a spus că vor lua doar trei aparate.

Norocul românilor a fost că mai mulţi președinți de consilii județene de la mai multe partide au solicitat pentru județele lor să facem donație de echipamente şi consumabile, astfel încât centrele de transfuzie din județele respective să poată colecta plasmă de la convalescenți şi să ofere acest tratament. Aşa am ajuns să dăm nu doar trei echipamente, ci 26 de echipamente din cele 50 pe care le-am oferit”, a declarat Florin Hozoc în emisiunea lui Mihai Gâdea, potrivit informațiilor transmise de antena3.ro

Peste 600 de români au putut fi salvați

De asemenea, acesta a spus că peste 600 de români au putut fi salvați în scurta activitate care s-a derulat cu cele 26 de aparate.

„În valul 1, dar mai ales in valul 2, adică anul trecut pe vremea asta foarte mulţi pacienți cu forme medii li severe şi chiar pacienți intubați au primit plasmă convalescentă. Eu știu personal peste 20 de români care au primit plasmă convalescentă chiar în stadii avansate, adică erau intubați de câteva zile care m-au sunat apoi să îmi spună că au supraviețuit.

Imediat după venirea în minister a domnului Vlad Voiculescu nu a mai existat niciun fel de comunicare cu Ministerul Sănătăţii. Am semnalat că s-a redus colectarea de plasmă convalescentă cu acele echipamente care erau în funcțiune.

Parcă centrele de transfuzii primiseră o comandă nescrisă, dar fermă să nu mai colecteze plasma. Am trimis mesaje dar nu am primit niciun fel de comunicare. S-a închis uşa. Nu a stat mult, a venit doamna Mihăilă şi am continuat să transmitem aceleași semnale”, a completat Florin Hozoc.