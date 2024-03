Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă „Micuțu”, va executa muncă în folosul comunității. Potrivit deciziei luate de Judecătoria Sectorului 1, s-a renunțat la urmărirea penală împotriva comediantului.

El era vizat în dosarul penal nr. 4047/299/2024, fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare. Soluția pe scurt este următoarea:

„Soluția pe scurt: În baza art. 318 alin. 15 C.proc.pen. admite cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei cu nr. 7329/160/P/2021, din data de 06.02.2024, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi confirmă soluţia de renunţare la urmărirea penală faţă de suspectul Nedelcu Cosmin, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 C. pen., faţă de suspectul Şuiu Georgian, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen. şi faţă de suspectul Comănescu Nicolae Liviu, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 C. pen şi lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi procurorului prin mijlocirea grefei astăzi, 14.03.2024”