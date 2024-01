Departamentul de Stat din Statele Unite a respins informațiile potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat guvernului său să cerceteze fostele „proprietăți imobiliare” ale națiunii în străinătate, afirmând că Alaska va rămâne în mâinile americanilor, transmite The Hill.

Putin a semnat săptămâna trecută un nou decret pentru a aloca fonduri pentru cercetarea și înregistrarea proprietăților rusești de peste hotare, inclusiv a celor din fostele teritorii ale Imperiului Rus și ale Uniunii Sovietice, a relatat mass-media de stat rusă TASS.

Decretul, care intervine în contextul invaziei în curs a Rusiei în Ucraina, nu a menționat în mod specific Alaska, deși a atras atenția bloggerilor militari, care au susținut că Vladimir Putin se folosește de acest decret pentru a declara că vânzarea de către Rusia a ultimului stat de frontieră către SUA, în 1867, este ilegală.

Institutul pentru Studiul Războiului a remarcat săptămâna trecută că „parametrii exacți a ceea ce constituie proprietatea actuală sau istorică a Rusiei sunt neclari”.

Institutul a indicat o postare pe Telegram a unui blogger militar care a sugerat că Rusia ar putea începe să promulge legea în Alaska și în părți din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală.

Putin, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri din 2014 a calificat vânzarea din 1867 drept „ieftină” și a susținut că oamenii nu ar trebui „să se agite în legătură cu aceasta”.

În timp ce Putin a părut să minimalizeze vânzarea, deputatul rus Serghei Mironov a lăsat să se înțeleagă, în decembrie, că Moscova ar putea să-și revendice teritoriile în viitor.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a glumit pe seama răspunsului Departamentului de Stat mai târziu, luni, scriind pe X: „Potrivit unui reprezentant al Departamentului de Stat, Rusia nu primește înapoi Alaska, care a fost vândută Statelor Unite în secolul al XIX-lea. Asta este, atunci. Și așteptăm să fie returnată în orice zi. Acum războiul este inevitabil”, cu un emoji de râs atașat.

According to a State Department representative, Russia is not getting back Alaska, which was sold to the U.S. in the 19th century.

This is it, then. And we’ve been waiting for it to be returned any day. Now war is unavoidable 😂

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 22, 2024