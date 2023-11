De atunci, ancheta lor s-a extins. Într-un raport recent, s-a constatat că o treime din cele 48 de produse de ciocolată testate de Consumer Reports, inclusiv cipsuri de ciocolată, brownie, ciocolată caldă și altele, conțineau „niveluri îngrijorătoare” de metale grele, precum plumb și cadmiu. Deși au fost testate și pentru arsenic și mercur, niciunul dintre aceste produse nu conținea cantități problematice, potrivit Eatingwell.

Consumate în mod regulat, aceste metale grele pot fi o sursă de probleme de sănătate pentru copiii mici, deoarece nivelurile excesive pot „dăuna creierului și sistemului nervos, cauzând întârzieri în dezvoltare, probleme de învățare și comportament și multe altele”, conform raportului. Adulții pot avea efecte secundare negative, cum ar fi suprimarea sistemului imunitar, probleme de reproducere, leziuni renale și hipertensiune arterială.

Consumer Reports a spus că e mai fi dificil de urmărit cum ajung aceste metale grele în ciocolata neagră, deoarece au moduri diferite de contaminare a ciocolatei. Plumbul se infiltrează adesea în fasole, după recoltare din contactul cu drumurile și echipamentul murdar. Cea mai bună practică pentru a reduce nivelul de plumb este curățarea și uscarea cu grijă a boabelor. Contaminarea cu cadmiu are loc în principal prin solul în care se cultivă boabele de fasole.

Iată lista produselor testate de Consumer Reports și care conțin cantități excesive de plumb și/sau cadmiu:

Sam’s Choice (Walmart) Ciocolată neagră 72% cacao

Divine 85% Exquisitely Smooth Dark Chocolate

Baton de ciocolată Evolved Signature Dark 72% Cacao

Perugina 70% Ciocolată Neagră Premium

Perugina 85% ciocolată neagră premium

Good & Gather Mini Chips de ciocolată semi-dulci

Hu Dark Chocolate Gems

Cacao Hershey’s, 100% cacao fără îndulcitori naturali

Pudră de cacao Droste

Amestecul organic de ciocolată caldă de la Trader Joe

Starbucks Hot Cocoa Classic

Mix de cacao fierbinte cu aromă de ciocolată cu lapte Great Value (Walmart).

Ghirardelli Premium Brownie Mix Ciocolată dublă

Mix de copt cu făină de migdale Simple Mills – Brioșă și prăjitură cu ciocolată

Bob’s Red Mill Mix de prăjituri de ciocolată fără gluten

Batoanele de ciocolată cu lapte au fost testate în acest raport, dar niciunul dintre ele nu a reprezentat un risc pentru un număr mare de metale grele. Din acest motiv, Consumer Reports recomandă schimbarea unuia dintre aceste produse de ciocolată neagră cu ciocolată cu lapte, care este o sursă mai puțin probabilă de plumb și cadmiu.

„Ciocolata neagră, consumată cu moderație, probabil că nu este o îngrijorare”, spune dieteticianul Emily Lachtrupp.

„În plus, ciocolata neagră are și unele beneficii pentru sănătate. Dacă este posibil, optați pentru opțiunile de ciocolată neagră care au sub nivelurile CR pentru plumb și cadmiu, cum ar fi Divine 70% Delicious Smooth Dark Chocolate și Sam’s Choice (Walmart) Dark Chocolate 85% Cacao. Femeile însărcinate și copiii trebuie să aibă mare grijă la expunerea la metale grele”, a declarat ea.