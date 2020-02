Mii de utilizatori Samsung au primit un mesaj din partea aplicației „Find My Mobile”. Cu ajutorul acestei aplicații, utilizatorii își pot găși dispozitivul în cazul în care uită unde l-au lăsat sau dacă le-a fost furat. Majoritatea au comentat pe rețelele de socializare despre acest mesaj, unii considerând că telefonul a fost atacat de hackeri.

Într-un comunicat, Samsung și-a cerut scuze pentru alerta trimisă din greșeală către un „număr limitat” de dispozitive. Compania a anunțat că mesajul a fost trimis în urma unui test intern și nu a afectat în niciun fel dispozitivele care l-au primit.

Notificarea a fost recepționată de noile dispozitive din gama Galaxy, precum și pe noul Z-Flip, dar și pe unele tablete și laptopuri produse de Samsung.

Hi Gage, the notification was inadvertently sent to a limited number of Galaxy devices. It shouldn't affect your phone's functions. We sincerely apologise for the inconvenience this may have caused and will ensure that a similar incident doesn't occur in the future. ^VE

— Samsung UK (@SamsungUK) February 20, 2020