Zilele trecute, gigantul portofelului electronic GCash din Filipine a asigurat milioanele de utilizatori că banii lor rămân în siguranță în aplicație, după ce rețelele sociale au fost invadate de mesaje cu transferuri de numerar neautorizate, care au dus la pierderea banilor.

GCash a anunțat că va rezolva pierderile de bani anunțate de clienții săi.

Gcash, care are 94 de milioane de utilizatori, a declarat că platforma a suferit o eroare în „reconcilierea sistemului”, care a dus la transferuri de numerar neautorizate, scrie philstar.

Utilizatorii Gcash au rămas, brusc, fără bani în conturi

Deși GCash a susținut că problema a afectat doar câțiva clienți, portofelul electronic nu a precizat câți utilizatori au fost afectați de incident.

Utilizatorii aplicației gigantului tehnologic financiar GCash au intrat în panică, după ce, brusc, au rămas fără bani, problemă pe care compania a atribuit-o unei erori.

Banii care au dispărut în timpul defecțiunii vor fi returnați proprietarilor, a asigurat GCash.

Val de plângeri pe rețele de socializare: Este o înșelătorie!

„Este un lucru bun că mi-am plătit deja furnizorul. Dacă nu, mi-aș fi luat rămas bun de la investiția mea. Am văzut că Pokwang a pierdut fonduri, așa că mi-am verificat aplicația și am văzut că pierdusem pe loc 4.000 de peso. Nu este o glumă; Am muncit din greu. Sper că îi voi primi înapoi. Am depus o plângere. Sper că remediați, GCash!” a spus unul dintre clienți.

Un altul a spus că a pierdut 38.000 de peso din cauza a ceea ce a numit în postarea sa pe rețelele de socializare „înșelătorie GCash”.

„Nu am făcut niciodată clic pe linkuri suspecte și șterg întotdeauna mesajele suspecte. Nu-mi amintesc să fi vizitat niciun site neobișnuit. În jurul orei 2 a.m., am primit câteva notificări succesive GCash care spuneau „Toți banii au dispărut!”, așa că m-am autentificat pentru a verifica. Am văzut apoi că mai aveam în portofel doar 1.116 peso”, a comentat altul.

Ce este un portofel digital

Un portofel digital, cunoscut și sub numele de portofel electronic, este o resursă de plată digitală care permite să efectuați tranzacții monetare folosind un dispozitiv conectat, cum ar fi smartphone-ul.

Deși portofelele digitale elimină multe dintre riscurile asociate cu cardurile fizice, nu sunt infailibile în fața atacurilor cibernetice. De aceea, mulți se întreabă cât de sigur este să adăuge un card de credit în portofelul digital.

Portofelele digitale oferă o modalitate de a efectua tranzacții online folosind fonduri din conturi prin computere, smartphone-uri, tablete, ceasuri inteligente și alte gadgeturi inteligente, reducând necesitatea unui portofel fizic.

Portofelele digitale de top sunt Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal, Venmo și Zelle. Vă puteți conecta contul bancar, cardurile de credit și alte forme de plată la majoritatea portofelelor digitale – unele pot stoca, de asemenea, diverse date, cum ar fi permisul de conducere, cardurile de fidelitate, vouchere, rezervări la hotel, permise, cupoane, carduri cadou, carduri și bilete pentru evenimente și zboruri.

Mai mult de 9 din 10 americani au folosit o formă de plată digitală în 2023, iar 20% dintre consumatori au spus că vor folosi trei sau mai multe portofele digitale, conform cercetării McKinsey & Company.

Riscurile utilizării portofelelor digitale

„Dacă utilizați o rețea publică nesigură pentru tranzacții sau nu respectați o bună securitate a parolei, informațiile din portofelul digital ar putea fi compromise”, avertizează expertul Michael Salter. „Dacă îți pierzi dispozitivul mobil fără o protecție adecvată cu parolă, un hacker poate accesa informațiile stocate”, adaugă el.

În plus, există riscul ca banii folosiți cu unele aplicații digitale să nu fie asigurați.