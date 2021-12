Liderii mondiali au transmis mesaje de felicitare de Ziua Națională a României, de 1 Decembrie, pe toate canalele oficiale posibile, printre care Facebook și Twitter. Astfel, cei mai înalți demnitari de la Bruxelles au felicitat miercuri țara noastră de Ziua Națională a României.

Comisia Europeană şi Consiliul Uniunii Europene au fost primele instituții care au postat miercuri dimineață mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Naţionale a României, însoţite de imagini şi informaţii despre țară. Mai mult, președintele Consiliului European și liderul grupului PPE au fost printre primii înalți oficiali europeni care au transmis mesaje cu dedicație României de Ziua Națională.

„La mulţi ani de Ziua Naţională, România! La mulţi ani, România! Astăzi sărbătorim alături de prietenii noştri români şi de Comisia Europeană în România!”, a transmis Comisia Europeană. Mai mult, urarea este însoţită de fotografii reprezentative şi de un articol informativ despre țara noastră.

De asemenea, Consiliul Uniunii Europene a postat o urare şi un scurt film ce oferă cele mai inedite informaţii despre România, cum ar fi, între altele, faptul că România are cel mai rapid internet în bandă largă din UE sau că prima femeie neurochirurg din lume a fost o româncă, dr. Sofia Ionescu-Ogrezeanu.

În același timp, președintele Consiliului European, Charles Michel, a postat pe twitter un mesaj în limba română, în care spune: „Adresez cele mai bune urări prietenilor noștri din România, care sărbătoresc astăzi ziua națională”.

🇷🇴🇪🇺 Adresez cele mai bune urări prietenilor noștri din România, care sărbătoresc astăzi ziua națională.

My best wishes to our friends in Romania today as they celebrate their national day. @KlausIohannis #GreatUnionDay #ZiuaNațională pic.twitter.com/oy3DuVwPCr

— Charles Michel (@eucopresident) December 1, 2021