Meghan Markle în doliu. Billy Miller s-a sinucis

Meghan Markle și restul actorilor care au jucat în serialul american „Suits” sunt în doliu, după ce au aflat că Billy Miller s-a sinucis. Acesta și-a pus capăt zilelor la doar 43 de ani. A decedat vineri, 15 septembrie 2023. Mama sa, Patricia Miller, a recunoscut că el s-a luptat ani de zile cu o depresie bipolară.

Gabriel Macht, actorul care a jucat rolul personajului principal, i-a adus un ultim omagiu prin intermediul rețelelor sociale. Meghan Markle, însă, nu a comentat, până acum, sinuciderea sa.

„Odihnește-te în pace, fratele meu de televiziune, BillyMiller. Sunt atins de grija ta, abordarea ta autentică și onestă pentru arta ta, natura ta bună și zâmbetul tău mare care ne Litt pe toți. Fie ca amintirea ta să fie mereu o binecuvântare pentru mama ta, sora ta și copiii ei. Pace”, a scris, luni, Gabriel Macht pe contul său de Twitter.

RIP my tv bro #BillyMiller I am touched by ur thoughtfulness, ur authentic honest approach 2 ur art, ur kind nature & big smile that Litt us all. May ur memory always be a blessing to ur Mother, ur Sister & her children. & 2 so many you’ve touched. Peace&❤️ — Gabriel Macht (@GabrielMacht) September 18, 2023

Vedetele i-au adus un ultim omagiu lui Billy Miller

La scurt timp după ce s-a aflat că s-a sinucis, nume mari de la Hollywood i-au adus un ultim omagiu prin intermediul rețelelor sociale.

„Am luat o pauză de la rețelele de socializare, dar când am auzit că Billy Miller părăsește planeta, m-am oprit din drum. Am lucrat împreună la „All My children”. Am avut o distribuție extraordinară, iar el a fost cu adevărat unul dintre oamenii mei favoriți cu care să lucrez și în preajma cărora să fiu. Billy- Știu că ai simțit totul foarte profund. Sper că acum ești liber și te poți odihni. Voi păstra zâmbetul tău și toate râsetele pe care le-am făcut împreună în inima mea când mă voi gândi la tine. Până când ne vom întâlni din nou…”, a scris, luni, Ricky Paull Goldin pe contul său de Facebook.

„BILLY MILLER. Îndurerați de pierderea prietenului și colegului nostru. Billy a fost extrem de talentat, iar interpretările sale pline de suflet fac parte dintr-o moștenire care continuă să trăiască. Odihnește-te în putere, frate”, a scris, luni, Michael Easton pe Facebook.

„Comunitatea daytime deplânge pierderea lui Billy Miller, care a onorat Y&R cu talentul său timp de mulți ani în rolul lui Billy Abbott. Cele mai profunde condoleanțe familiei sale și celor dragi”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a „The Young and the Restless”.

„Această pierdere îmi frânge absolut inima.Billy Miller a murit. Sunt în stare de șoc total. Nici măcar nu pot începe să procesez acest lucru. Unul dintre momentele mele preferate a fost la acest meci de fotbal, doar râzând și bând bere. Cei mai mulți îl cunoșteau din The Young and the Restless și General Hospital.

Eu îl cunoșteam doar ca pe acel tip chipeș, amuzant, iubitor și talentat din Grand Prairie, Texas, care a ajuns să devină un actor premiat cu Emmy, unul dintre cei mai buni actori pe care i-am văzut vreodată. Condoleanțele mele familiei sale și tuturor celor care l-au iubit. Sper că ești în pace, Billy. Voi lua o pauză de la social media”, a scris, la rândul ei, Sheri Davis pe rețelele sociale.