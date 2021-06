Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, Andras Nagy Robert, consideră că ideea testării periodice, din bani proprii, a cadrelor medicale nevaccinate anti-COVID-19, lansată recent de ministrul Sănătăţii, este “exagerată”.

Andras Nagy Robert a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că spitalele ar intra în colaps dacă o parte dintre angajaţi ar refuza să mai vină la serviciu în condiţiile în care ar trebui să facă testele pe cheltuiala lor, iar dacă ar apela la instanţele de judecată cu siguranţă ar avea câştig de cauză.

“Mi se pare o idee puţin exagerată, am încercat să formulez cât mai diplomatic în această privinţă. Întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit această declaraţie a fost dacă cineva este conştient ce se întâmplă într-un spital de 1.000 de persoane dacă o sută o să spună că nu vin la muncă, nu mă testez pe banii mei. Că asta e ideea. Că dacă testează instituţia, dacă această testare este finanţată, este o altă chestiune.

Dar afirmaţia aceasta: că pe banii şi pe cheltuiala salariatului, mi se pare puţin exagerată şi pun întrebarea ce se întâmplă într-o situaţie cum este spitalul nostru, dacă din aproape 1.000 de angajaţi o sută o să spună că nu o să vină la muncă. Vă spun eu: se închide spitalul. Pe partea cealaltă, o astfel de decizie, din experienţa mea de consilier juridic, având în vedere şi formarea mea de jurist, garantat la instanţă se pierde”, a precizat Andras Nagy Robert.

Medicii nu sunt de acord cu ministrul Sănătății

Acesta a adăugat că, în mod categoric, trebuie luate măsuri pentru prevenirea şi limitarea răspândirii noului coronavirus, însă consideră că trebuie găsite alte căi.

“M-aş gândi la altă soluţie în această privinţă. Categoric va trebui să creăm un cadru de siguranţă atât angajaţilor, cât şi pacienţilor, adică să aibă siguranţa că este un loc monitorizat, safe din punctul de vedere al infectării cu virusul SARS-CoV-2, dar sunt şi alte căi în această privinţă. Ca şi concluzie, eu văd puţin exagerată această afirmaţie a ministrului Sănătăţii”, a menţionat managerul Spitalului Judeţean.

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat în urmă cu câteva zile că personalul medical care nu este vaccinat va trebui, probabil, să se testeze periodic pe propria cheltuială.

”Urmează să modificăm Ordinul pentru infecţiile asociate activităţii medicale, aşa încât să facem mai indezirabilă absenţa vaccinării pentru personalul medical. Şi atunci când vrem să facem lucrul acesta, avem în principal, în gând, pacientul, care şi el are drepturi şi are dreptul de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare.

La nivelul la care am creionat lucrurile, fără să ajungem la o concluzie finală – personalul medical care nu este vaccinat probabil că va trebui să se testeze periodic, cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătăţii, aşa încât pacientul să fie în siguranţă şi din nou să aibă certitudinea că este tratat şi diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat”, spunea ministrul Sănătăţii.

