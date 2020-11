Românii achiziționează masic cutii de vitamina C și D în contextul în care medicii spun că suplimentele ajută în această perioadă și sunt chiar folosite în tratamentul anti-COVID, în doze prescrise de un specialist.

Vânătoarea pentru suplimente

Un cumpărător din București a susținut că nu contează producătorul suplimentelor, cât timp le cumpără. Un alt om a spus are și mai multă nevoie de ele în această perioadă din cauza pandemiei, conform digi24.ro

Când au fost întrebați câți bani cheltuie pe suplimentele respective, un om a răspuns că dă 400 de lei, recunoscând el însuși că este cam mult, în timp ce un altul a spus că dă aproximativ 150-200 de lei.

Care este părerea medicilor

Medicii sunt de părere că că până la vaccin, aceste suplimente pot fi un ajutor bine venit, cât timp sunt luate cu măsură.

„Există o oarecare utilitate în a folosi doze de vitamina C și vitamina D și Zinc. Sigur că au circulat și informații conform cărora se foloseau doze de elefanți de vitamina C, ceea ce, desigur, ar face și rău, dar dozele uzuale de 2-4 mii de unități de vitamina D sau de o mie de unități de vitamina C și cu adaos de Zinc ar putea avea o utilitate.

Pentru formele asimptomatice sau ușoare-medii există niște încercări de scheme terapeutice care includ și suplimentele nutritive de tipul vitaminelor și mineralelor de care vorbeați. Deci nu sunt specifice, nu sunt garantat eficiente, dar sunt un mic plus de care avem nevoie mulți în această perioadă”, a explicat Rodica Tănăsescu, medic de familie, conform sursei menționate.

Trebuie menționat că un studiu recent din Spania arată că peste 80 la sută dintre pacienţii care suferă de coronavirus au o lipsă de vitamina D, iar această insuficienţă este mai frecventă la bărbaţi.