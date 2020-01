Premier Restaurants România, partenerul pentru dezvoltare al McDonald’s pe piața locală, va investi 80 de milioane de lei în dezvoltarea business-ului în 2020. Lanțul de restaurante numărul unu în România va deschide opt restaurante noi în țară și va crea peste 500 de noi locuri de muncă.

„Am avut un an foarte bun în care ne-am consolidat poziția de lider pe segmentul restaurantelor cu servire rapidă și am ajuns în comunități în care ne doream să fim prezenți de mult timp, precum Slatina, Alba Iulia și Satu Mare. Pentru anul acesta, planurile sunt mai ambițioase. Ne concentrăm eforturile în dezvoltarea de noi restaurante, introducerea sistemului Experience of the Future în cele deja existente și consolidarea echipei, planuri pentru care creștem investiția,” a declarat Daniel Boaje, director general al Premier Restaurants România.

Peste 30.000 de oameni au trecut prin școala McDonald’s

„Sărbătorim 25 de ani de când s-a deschis primul restaurant McDonald’s în România. Sunt 25 de ani în care am muncit foarte mult, este foarte multă responsabilitate. Tot cu mândrie spun că setăm standarde în industrie și zic că suntem un model de colaborare și etică în viața asta asta economică românească și nu în ultimul rând un formator de oameni foarte important în țara noastră. Peste 30.000 de oameni au trecut prin școala McDonald’s, înseamnând lucrători, manageri, șefi de restaurant, colegi din diferite specialități”, a adăugat directorul general.

Planuri ambițioase pentru 2020

Compania continuă programul „Porți deschise la McDonald’s” în care invită consumatorii din întreaga țară să intre în bucătăriile restaurantelor McDonald’s și să asiste alături de angajați la verificarea și pregătirea produselor lor preferate. Prin acest program, McDonald’s își dorește să comunice cât mai transparent toate informațiile despre ingredientele pe care le folosește și standardele de calitate și siguranță alimentară pe care le respectă.

Pentru a participa la turului bucătăriei McDonald’s, consumatorii pot solicita o programare în restaurant. Vizitele se vor desfășura numai cu programare în prealabil, în toate restaurantele din București și din țară, în anumite intervale orare.

Experiența viitorului la McDonald’s

McDonald’s va include în 2020 sistemul Experience of the Future, care a revoluționat restaurantele McDonald’s din întreaga lume, în alte noi restaurante din România. Acesta le permite clienților să comande mâncarea preferată foarte ușor folosindu-se de kiosk-uri la care își pot personaliza comanda, pot plăti cu cardul sau cash, la casa de marcat, și pot opta pentru Servire la Masă. Astfel, evită așteptarea la rând și se bucură de mai mult timp de calitate petrecut cu prietenii sau familia. De asemenea, Experience of the Future vine cu un beneficiu major în procesul de servire a produselor. În restaurantele în care acest sistem este implementat, fiecare produs este pregătit după ce clientul face comanda la kiosk, iar aceasta este înregistrată în sistem. Comanda confirmată ajunge apoi pe ecranele angajaților din bucătărie și este pregătită conform standardelor de calitate McDonald’s.

McDonald’s va avea propriul sistem de livrare?

Întrebat de un jurnalist de la Capital.ro dacă McDonald’s are de gând să implementeze propriul sistem de livrare al produselor, în loc să subcontracteze o firmă specializată în acest sens, directorul general a răspuns:

„Puțin probabil. Unul din felurile în care reușim să creștem și să ne dezvoltăm este un sistem pe care l-a inventat fondatorul ideii de McDonald’s și se numea ‘scaunul cu 3 picioare’. Iar pentru noi înseamnă colaborarea între compania McDonald’s, parteneri din restaurante francizați și furnizori sau parteneri companii specializate. Iar eu cred foarte mult în partea asta de specializare și cel mai probabil o să existe în continuare un partener de livrare care o să poată să facă lucrurile astea mai bine decât noi. Direcția de dezvoltare pe care o avem noi în vedere în momentul ăsta este cu parteneri, și mai sunt parteneriate pe care le avem în discuție.”

Poftă de bine

În 2020, Fundația continuă misiunea de a ține familiile împreună și își concentrează eforturile pentru dezvoltarea a două noi Case Ronald, în curtea spitalului Sf. Maria din Iași, și în curtea spitalului Marie Curie din București, și redeschiderea casei din Timișoara, care a intrat în renovare la finalul anului trecut. Aceasta a fost extinsă și și-a dublat capacitatea prin adăugarea unui noi etaj, iar începând din luna februarie va fi pregătită să adăpostească peste 1.000 de familii în fiecare an.

În 2019, Fundația pentru Copii Ronald McDonald, a găzduit gratuit 1.480 de părinți și copii în cele două Case Ronald din București și Timișoara. Cu ajutorul clienților și al partenerilor, Fundația Ronald McDonald a reușit să strângă anul trecut 2.000.000 de lei, o sumă care va susține eforturile Fundației în acest an.

Printre momentele semnificative pentru McDonald’s în 2019 se numără atingerea numărului de 84 de restaurante în 26 de orașe din țară, extinderea serviciului McDelivery la 66 de restaurante, introducerea sistemului Experience of the Future în 40 de restaurante și creșterea familiei McDonald’s la 5.500 de angajați.

În plus, directorul general a precizat că obținerea autorizațiilor de deschidere a restaurantelor McDonald’s reprezintă cea mai mare problemă. Acesta a susținut că termenele legale sunt de cele mai multe ori depășite, iar birocrația este o continuă provocare.

Când se lansează noile produse McDonald’s?

De asemenea, directorul general, Daniel Boaje, a fost întrebat și când se va lansa următorul produs. Acesta a răspuns:

„Avem o campanie care se desfășoară în momentul ăsta, a început acum 10 zile și cel mai probabil la începutul lunii martie vom avea noua gamă de produse. Sau noua gamă de sandvișuri dacă pot spune așa. Lucrurile se schimbă în permanență. Dar creșterea o să vină din produse noi de fiecare dată”.

McDonald’s va înlocui angajații cu roboți industriali?

Directorul general a menționat și că McDonald’s Global a achiziționat de curând o companie de Artificial Inteligence și a susținut că sunt deschiși să meargă în direcția tehnologiei.

Întrebat dacă va exista pe viitor posibilitatea ca angajații să fie înlocuiți de roboți industriali dacă tot se vorbește de tehnologizare, directorul general a precizat că în momentul de față nu se știe.

Despre McDonald’s în România

Începând cu anul 2016, McDonald’s este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania și Malta. Premier Capital plc operează 154 de restaurante în locații importante, mai mult de jumătate dintre ele având McDrive și numeroase cafenele McCafé. În România, McDonald’s este lider al pieței restaurantelor, cu 84 de restaurante în 26 de orașe. Până în prezent, compania a investit peste 800 de milioane de lei în România, are 5.500 de angajați și primește zilnic peste 230.000 de clienți. În 2018 a fost desemnat cel mai bun angajator pentru al cincilea an consecutiv, conform AON România.

În 2019, McDonald’s și-a mărit cifra de afaceri cu peste 10%, iar în anul în curs se așteaptă o creștere asemănătoare.

